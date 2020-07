Dopo le offese rivolte a suo figlio per aver dato del razzista al segretario della Lega Matteo Salvini, la giornalista Selvaggia Lucarelli interviene per rincarare la dose contro il capo del Carroccio.

Il Centrosinistra ha sempre sottolineato l ‘importanza del linguaggio che, se usato in modo improprio, può scatenare fenomeni di odio, intolleranza e violenza.Eppure tra i sostenitori del Centrosinistra c’è chi, a volte, rischia di dimenticare questo principio. La giornalista Selvaggia Lucarelli, ad esempio, dopo che suo figlio Leon Pappalardo ha insultato il segretario della Lega Matteo Salvini definendolo “razzista e omofobo” è intervenuta non già per rimproverare il 15enne ma per rincarare la dose. Addirittura, sul suo profilo Twitter, ha scritto: “Dire che Salvini è un razzista non è un insulto, è citare correttamente passi della sua biografia”.

Dire che Salvini è razzista non è insultarlo, è citare correttamente passi della sua biografia. https://t.co/ZGoHjvtimg — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 6, 2020

E,a supporto della sua tesi sul presunto razzismo dell’ex Ministro dell’Interno, la giornalista ha riportato un articolo de Il Fatto Quotidiano – con cui anch’ella collabora – nel quale si parla di una multa ricevuta da Salvini per i cori contro i napoletani. L’episodio risale al 2009, quando Matteo Salvini non era al Governo e non era nemmeno a capo della Lega. Il tutto si svolse durante una festa dell’allora Lega Nord a Pontida. ma questo basterebbe a Lucarelli per ritenere Salvini un razzista e per giustificare il figlio adolescente che lo ha appellato così pubblicamente.

Lucarelli – intervistata dall’Adnkronos – ha specificato che pur non sapendo che Leon avesse intenzione di dire ciò che ha detto, lei condivide in toto le idee del figlio, militante in un gruppo politico di Sinistra formatosi in seno all’istituto scolastico che frequenta.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si scontra contro l’ex capo del Viminale. Qualche mese motivo di scontro fu la questione aborto: Lucarelli rivendicò con veemenza il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza a cui lei stessa era ricorsa più volte.

