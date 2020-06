Una donna e i suoi due bambini travolti dal tetto di un edificio a Varese

A causa del crollo del tetto di un edificio ad Albizzate in provincia di Varese secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è morta una mamma e i suoi due bambini.

Stavano camminando per strada quanto è crollato il cornicione di un edificio industriale che li ha travolti. Così sono morti una mamma e i suoi due bambini questo pomeriggio ad Albizzate in provincia di Varese, la tragedia in via Marconi all’altezza del civico 26. Il cornicione crollato era lungo 40 metri. Uno dei due figli della donna – una bambina di 15 mesi – era ancora vivo quando è stato estratto dalle macerie ma è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Un’altra donna è rimasta lievemente ferita. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

