Luca Zaia parla dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona, dove almeno tre neonati sarebbero morti a causa di un batterio, il Citrobacter. Accanto a lui, Matteo Salvini mangia ciliegie.

Il citrobacter è il batterio killer, resistente ad ogni tipo di antibiotico, che sembrerebbe essere responsabile della morte di tre neonati all’Ospedale della Donna e del bambino di Borgo Trento a Verona. Nello stesso nosocomio, informa Rainews, una dozzina di neonati avrebbe sviluppato gravi encefaliti, dopo essere stati colpiti dal batterio, e riverserebbero in stato vegetativo. Per questo, in questi giorni sono state chiuse le pediatrie e la terapia intensiva neonatale per sanificare gli ambienti. Ne stava parlando il Governatore del Veneto Luca Zaia durante un incontro all’osteria al Borgo, a Verona, durante una conferenza stampa in cui Zaia ha parlato dell’inchiesta aperta in seguito ai tragici decessi, informa Il Corriere. Nel video, diventato virale sui social, si vede Matteo Salvini, seduto al suo fianco, mentre mangia ciliegie. Il leader della Lega è stato criticato, in particolare dal Partito Democratico che ha rilanciato il filmato tramite l’account Twitter dei suoi deputati.

In un ospedale di Verona si è diffuso un batterio letale. Alcuni piccoli sono morti. In conferenza stampa con Zaia, c'era Salvini. E cosa faceva? Si ingozzava di ciliegie. Giudicate voi, se questo è un uomo degno di rappresentare le istituzioni. @pdnetwork @alessiarotta pic.twitter.com/xLlKJqkWuf — Deputati PD (@Deputatipd) June 15, 2020

Un tweet a cui il leghista ha replicato prontamente. “Quelli del PD sono da ricovero… Ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro che ciliegie!”, ha twittato Salvini che ha poi elogiato le eccellenze dell’agricoltura italiana. Intanto, l’ospedale di Verona è stato sostanzialmente chiuso, questa volta non a causa del Coronavirus. Le terapie intensive neonatali e pediatriche sono state spostate e il punto nascita è stato riservato solo ai parti di emergenza, per permettere la bonifica dei locali in cui si sarebbe annidato il batterio. Per fare chiarezza sul fatto, è stata nominata qualche giorno fa una commissione. Zaia ha chiarito che l’ amministrazione regionale, prima di giovedì scorso, non era a conoscenza della vicenda. “Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi e l’ospedale e dopo accendere la luce su tutta questa vicenda, senza fare giustizialismo, ma chiarire bene cosa sia accaduto“, ha chiarito il Governatore del Veneto. Si indagherà sulle cause di quanto è successo per dare delle risposte, anche dal punto di vista giuridico, alle famiglie.

Quelli del PD sono da ricovero… Ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro che ciliegie!#colpadiSalvini

P.s. Alla faccia dei compagni, viva le eccellenze della nostra agricoltura! 🇮🇹 pic.twitter.com/bENRtJDraG — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 16, 2020

Fonte: Rainews, Corriere

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]