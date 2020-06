Tragico incidente sulla A1 tra Arezzo e Monte San Savino: 4 morti e 6 feriti. Tra le vittime una bambina di 10 anni e un bambino di 8 mesi.

L’ennesima tragedia consumata sulle nostre autostrade. Sulla A1, tra Arezzo e Monte San Savino, -riporta la Repubblica – uno scontro tra un camion e una Volkswagen Sharan ha provocato la morte di 4 persone tra cui un bambina di 10 anni e un bimbo di appena 8 mesi. Oltre ai 4 morti altre 7 persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la Volkswagen abbia tamponato il camion e poi sia andata a sbattere contro un’altra automobile. I due adulti e i due bambini morti viaggiavano a bordo della monovolume a 7 posti. Insieme a loro altre tre persone.

Sul posto sono subito accorsi la polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Come spiega Il Messaggero anche tra le vittime figurano 2 bambini che sono già stati portati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri, invece, sono stati trasferiti agli ospedali di Arezzo e Siena.

Come spiega Arezzo Notizie, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 14. Il camion sarebbe stato fermo a lato della corsia quando l’auto lo avrebbe tamponato innescando poi una carambola che ha coinvolto altri veicoli. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso e sul posto è presente anche il pm Roberto Rossi. Al momento l’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia in direzione Sud e, al momento, si registrano 10 km di coda. Traffico in tilt anche nel raccordo autostradale e lungo la proviciale 21 di Pescaiola a causa dei veicoli che si sono riversati lì dopo essere dovuti uscire dalla A1.

Vigili del Fuoco ✔@emergenzavvf

Tragico bilancio incidente autostrada #A1 #Arezzo: 4 i morti, di cui 2 minori, diversi i feriti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Squadre al lavoro [#5giugno 16:30]

Fonte: Repubblica, Il Messaggero, Arezzo Notizie, Vigili del Fuoco Twitter

