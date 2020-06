“Quelli che oggi piangono per Roberto Gervaso non l’avrebbero fatto, vent’anni fa”, dice Mughini

“Quelli che oggi piangono per Roberto Gervaso non l’avrebbero fatto, vent’anni fa”,...

Giampiero Mughini commenta chi si espone sulla morte di Roberto Gervaso, scrittore deceduto ieri a seguito di una lunga malattia.

Roberto Gervaso è morto. E, come tutti i morti di degna fama , lascia strascichi di commemorazione e anche di ipocrisia. Qualcosa di simile, infatti, accadde con la morte di Fabrizio Frizzi. Ieri, 2 giugno, la morte dello scrittore, giornalista e autore di aforismi è rimbalzata su tutti i notiziari e testate, prima tra tutte l’Ansa. Nato a Roma il 9 luglio 1937, dopo una infanzia passata con la famiglia a Torino, Gervaso si era laureato in lettere e aveva poco dopo iniziato a muovere i passi nel mondo dell’editoria, pubblicando sei volumi della Storia d’Italia. Le biografie storiche erano il suo tallone d’Achille. Una vita e una carriera apparentemente perfetta segnata in realtà dalla depressione, ma anche dall’incontro con tanti personaggi noti e colleghi.

Anche Giampiero Mughini era uno di questi, e ha espresso cordoglio – a modo suo – in una lettera su Dagospia. “Leggo le (numerose) commemorazioni di Roberto Gervaso, tutte intinte nel brodo della commozione e dell’ammirazione per questo specialissimo personaggio, e allibisco“, scrive il critico. Nessuno, infatti, sembra ricordarsi chi era vent’anni fa. Praticamente, a dire di Mughini, nessuno. I trascorsi umani e professionali tra i due sono stati distanti, e il critico aveva per il secondo nient’altro che simpatia. “Me ne strafottevo altamente che lui fosse stato iscritto alla P2, per la carriera si fa questo e altro”, prosegue. La P2 altro non è che la “Propaganda due”, una loggia massonica aderente al Grande Oriente d’Italia.

“Vent’anni fa Roberto era schivato come fosse un lebbroso”, sostiene Mughini, e proprio allora alcuni giornalisti “politicamente corretti” divorarono alcuni giornalisti rivali, stroncando i destini professionali di alcuni galantuomini tra cui Roberto Ciuni e l’ex direttore del Corsera Franco Di Bella. “Gente su cui venne tatuata l’ombra dello spregio, del rifiuto umano e professionale. Roberto uno di questi”, dice Mughini. Tuttavia, i rapporti tra i due non sarebbero stati condizionati dal contesto e dai giudizi altrui, e proseguirono. “Dissi che avevo stima e simpatia umana per Roberto. Non so quanti altri lo avrebbero fatto in quel momento”, prosegue. Vent’anni fa. Oggi, invece, c’è commemorazione pubblica, che secondo Mughini sarebbe falsa e ipocrita. Vero, invece, il dolore dei familiari, tra cui sua figlia Veronica, che su Twitter ha dato notizia della perdita del papà.

#robertogervaso Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio. — Veronica Gervaso (@veroverogervaso) June 2, 2020

Fonte: Ansa, Dagospia

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]