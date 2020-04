Il giornalista ha attaccato il Governo sulla decisione di prolungare la chiusura di bar, ristoranti e strutture alberghiere fino a giungo. Tante le critiche arrivate all’Esecutivo sulla cosiddetta fase 2, sia nei tempi che nelle modalità di aperture.

La decisione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sulla cosiddetta fase 2, ha creato forti malumori nel Paese: cittadini, anche chi aveva sostenuto convintamente la fase 1 del Premier, oramai stremati dalla quarantena e commercianti sul piede di guerra, ormai alle prese con una crisi economica del settore, specie quello della ristorazione, che rischia di subire danni permanenti. Bar, ristoranti, strutture alberghiere, stabilimenti balneari: il settore turistico è uno dei motori economici di questo Paese, e far slittare il tutto al 1 giugno rischia di impedire di salvare almeno quel poco che è rimasto della preparazione invernale. La situazione è ormai critica: gli interventi monetari sono tantissimi e sarà complicatissimo garantire liquidità necessaria. Si lavora per un prestito a fondo perduto per le aziende, ma il Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha parlato di discussioni incorso in seno al Consiglio dei Ministri, ma che ancora nulla è stato messo sul tavolo.

Al coro delle voci di dissenso, come spiega Il Giornale, si è unito il giornalista e conduttore del programma di Rai Uno, “Porta a Porta”, Bruno Vespa. Vespa è anche un imprenditore vinicolo, proprietario della “Cantina Bruno Vespa”, che ha sede a Munduria, in provincia di Taranto, in Puglia, che porta avanti insieme ai suoi figli. Il conduttore della Rai rifornisce una zona ad alta densità turistica e conosce bene la realtà, quella della Puglia zona Salento, che vive maggiormente di turismo. Un messaggio breve ma deciso, un attacco diretto, portato via social dal giornalista: “Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo giugno o sull’intero settore turistico pioveranno soldi dall’elicottero o sentiremo suonare campane a morto”. Una frecciata condivisa dai numerosi imprenditori, piccoli e grandi, che hanno commentato il post, anche loro costretti a stare nel limbo nell’attesa di una decisione definitiva. Una sicurezza, nel bene e nel male, che gli imprenditori avevano chiesto al Governo e che non si è ancora materializzata.

Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo giugno o sull’intero settore turistico pioveranno soldi dall’elicottero o sentiremo suonare molte campane a morto. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) April 26, 2020

