In una casa di riposo in provincia di Napoli 32 anziani sono risultati positivi al Coronavirus. Nella Residenza Boromea di Mediglia, invece, 52 ospiti sono deceduti nel giro di pochissimo tempo.

Il Coronavirus sta prendendo sempre più piede anche al Sud. Nella casa di riposo e degenza Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli – riferisce Askanews – ben 32 anziani su 50 sono risultati positivi al Coronavirus. I sospetti sono iniziati dopo la morte di 3 persone che risiedevano presso il ricovero. Due di essi sono risultati positivi al Covid 19. Altri 5 anziani sono deceduti in seguito. Ora gli ospiti e il personale sono sottoposti al periodo di quarantena. Mentre il santuario mariano, a pochi passi dalla casa di riposo, è stato chiuso. Il cappellano della residenza per anziani, padre Luca è risultato negativo al tampone. Come negativo anche padre Alessio Romano, il priore dei frati Domenicani che abitano nel santuario. Oltre a 32 anziani del ricovero, sono risultati positivi anche 9 degenti e 14 dipendenti della RSA oltre ad un medico. E padre Alessio Romano ha spiegato a Il Mattino che, purtroppo, si è perso tempo: “Il primo tampone è stato richiesto dal medico curante di un degente il 17 di marzo: sono venuti ad effettuarlo solo il 23 marzo, in seguito a ben tre morti due dei quali risultati positivi. Sono stati persi 7 giorni fondamentali”.

Il Manifesto riferisce di una richiesta fatta, a tempo debito, per ottenere tutele, in particolare i tamponi, per degenti e operatori sanitari. Il direttore sanitario della struttura, Pasquale Boemio, avrebbe risposto: “con toni piuttosto decisi, che non era il caso, di non creare inutili allarmismi” riferisce un’infermiera. “E solo l’avvio delle denunce da parte dei parenti delle vittime ha cominciato a smuovere le acque”

E ancora più sconcertante la situazione della casa di riposo Residenza Borromea di Mediglia, comune a Sud di Milano. Qui, nel giro di poco, sono morti ben 52 anziani. Quasi tutti sono risultati positivi al test per il Coronavirus. Il primo caso conclamato – spiega la Repubblica – si era verificato il 4 marzo. L’amministrazione della casa di riposo assicura che, a partire da quella data, sono state adottate tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione del contagio. Infatti – dichiarano – dal 4 marzo la struttura è stata chiusa ai visitatori esterni compresi i familiari degli anziani che vivevano lì. Ma i familiari degli anziani deceduti hanno formato un comitato che agirà nei confronti della Regione e dell’Ats per andare fino in fondo alla questione e capire se davvero sono state adottate tutte le misure necessarie. Vogliono sapere se, una volta presa coscienza del contagio, gli anziani infettati sono stati separati da quelli sani. E se sono stati fatti i tamponi agli operatori che lavorano presso la struttura. Oltre all’immenso dolore per la perdita dei propri cari, infatti, i familiari ora sono in pena perché temono di essere stati contagiati dal Covid 19 e di aver, a loro volta, contagiato altre persone. Proteste anche da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno dichiarato che chiederanno alle prefetture lombarde di venire informati sulle condizioni degli anziani nelle strutture di riposo della Regione.

Fonte: Askanews, Il Mattino, Repubblica, Manifesto

