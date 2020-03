Prossima estrazione SuperEnalotto e Lotto di oggi 12 marzo 2020- VIDEO

Prossima estrazione superenalotto e Lotto: tutte le estrazioni in diretta del 12 marzo 2020 per scoprire se ci saranno nuovi milionari.

La prossima estrazione superenalotto sale a 31,3 milioni e si piazza in seconda posizione tra i jackpot più alti d’Europa, dietro ai 47 milioni di euro dell’Eurojackpot e davanti ai 29,9 milioni dell’Euromillions. Per quanto riguarda invece il Powerball e MegaMillions i montepremi sono di 90 e 70 milioni di dollari. Nessun 6, ma è stato centrato un 5+1 da 553.596,42 euro a Oristano (OR) presso il punto vendita Tabaccheria N 6 situato in Via Cagliari 302304 tramite Schedina 2 Pannelli nell’ultimo concorso del Superenalotto. Sono stati centrati 13 “5” da 13.758,02 euro e 6 “4 Stella” da 14.847,00 euro.

Ricordiamo che l’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia)

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 12 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numero Jolly

Numero Star

Estrazioni del Lotto di oggi 12 marzo 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 12 marzo 2020

Numero Or o

Doppio Oro

LE QUOTE



Superstar le quote

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 10 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

80 8 41 35 43 57

Numero Jolly 42

Numero Star 17

Estrazioni del Lotto di oggi 10 marzo 2020 ore 20:00

BARI 84 44 32 58 35

CAGLIARI 73 30 63 43 44

FIRENZE 17 82 54 71 32

GENOVA 77 31 27 16 21

MILANO 54 14 46 70 31

NAPOLI 44 29 13 30 46

PALERMO 7 83 43 10 30

ROMA 64 77 25 44 9

TORINO 90 49 75 55 4

VENEZIA 2 28 30 58 43

NAZIONALE 89 36 22 60 20

10 e Lotto: estrazione serale del 10 marzo 2020

2 7 14 17 28 29 30 31 32 44 49 54 63 64 73 77 82 83 84 90

Numero Or o 84

Doppio Oro 84 44

LE QUOTE

Premio Valore in Euro (€) Vincitori

6 punti – 0

5 punti + Jolly – 0

5 punti 52.091,56 € 3

4 punti 455,54 € 351

3 punti 33,22 € 14.445

2 punti 5,96 € 249.440

Superstar le quote

Premio Valore in Euro (€) Vincitori

5 punti + SuperStar – 0

4 punti + SuperStar – 0

3 punti + SuperStar 3.322,00 € 85

2 punti + SuperStar 100,00 € 1.815

1 punti + SuperStar 10,00 € 13.988

0 punti + SuperStar 5,00 € 35.090

