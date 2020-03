Prossima estrazione SuperEnalotto e Lotto di oggi 3 marzo 2020- VIDEO

Prossima estrazione superenalotto e Lotto: tutte le estrazioni in diretta del 3 marzo 2020 per scoprire se ci saranno nuovi milionari.

Nei primi due mesi del 2020 il Superenalotto – compreso il SiVince tutto – ha incassato 250 milioni di euro, assegnando anche il ‘6’ realizzato lo scorso 28 gennaio ad Arcola, in provincia di La Spezia, pari a 67,2 milioni. Nel 2019, il concorso Sisal ha assegnato complessivamente due ‘6’ per un totale di 275,5 milioni di euro (grazie al ‘6’ da 209 milioni realizzato a Lodi ad agosto e al ‘6’ da 66,3 milioni centrato in provincia di Parma a settembre), mentre le giocate complessive nella caccia alla sestina vincente lo scorso anno hanno sfiorato 1,7 miliardi di euro. Attualmente il Superenalotto mette in palio 29,5 milioni di euro per la prima estrazione di marzo.

Ricordiamo che l’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 3 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numero jolly

Superstar

Estrazioni del Lotto di oggi 3 marzo 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 3 marzo 2020

NUMERO ORO:

DOPPIO ORO:

LE QUOTE

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 29 febbraio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

9 35 44 50 73 78

Numero jolly 85

Superstar 6

Estrazioni del Lotto di oggi 29 febbraio 2020 ore 20:00

BARI 32 76 86 18 51

CAGLIARI 48 68 56 27 69

FIRENZE 4 12 16 13 56

GENOVA 87 39 50 36

MILANO 65 56 38 80 24

NAPOLI 51 11 48 17 47

PALERMO 86 30 67 34 18

ROMA 73 45 52 3 26

TORINO 64 34 46 7 76

VENEZIA 53 31 5 33 88

NAZIONALE 83 22 56 62 16

10 e Lotto: estrazione serale del 29 febbraio 2020

4 11 12 30 31 32 34 39 45 48

51 53 56 64 65 68 73 76 86 87

NUMERO ORO: 32

DOPPIO ORO: 32 e 76

LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 54.319,39

Punti 4: 563 totalizzano Euro: 398,39

Punti 3: 21.872 totalizzano Euro: 30,59

Punti 2: 363.870 totalizzano Euro: 5,68

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO

Punti 3SS: 85 totalizzano Euro: 3.059,00

Punti 2SS: 1.701 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.968 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.452 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.926 totalizzano Euro: 398.150,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 29.500.000,00

