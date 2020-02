Skianto Fantastisco Show: anticipazioni sul programma di Filippo Timi

Skianto Fantastico Show: anticipazioni sul programma di Filippo Timi in onda su Rai 3 giovedì 20 febbraio.

Skianto Fantastico SHow: andrà in onda giovedì 20 febbraio su Rai 3 il secondo appuntamento dello show con Filippo Timi, dopo quello della scorsa settimana legato a Fantastico. Questa volta lo show parlerà di uno dei varietà più famosi della tv italiana, ovvero Fantastico. Come sono andati gli ascolti di giovedì 13? Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Juventus ha conquistato 8.095.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Allied – Un’Ombra Nascosta ha raccolto davanti al video 1.946.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Love is all you Need ha interessato 1.590.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.664.000 spettatori (10%). Su Rai3 Skianto ha raccolto davanti al video 754.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%.

Skianto Fantastico Show: anticipazioni

La trasmissione di questa sera in tv è come abbiamo detto il secondo appuntamento dello show creato da Filippo Timi. Come per Skianto 67, anche questo appuntamento è tratto da uno spettacolo teatrale del 2014 e celebra il varietà probabilmente più famoso della tv italiana, ovvero Fantastico.Il piccolo schermo e personaggi comuni si incontrano nella “scatola cranica chiusa” di Daniella, cugina del conduttore, nonché la protagonista dello spettacolo.

Musica, ballo, recitazione e improvvisazione si mescolano in un programma contenitore che pur guardando al passato tuttavia, appare quasi come futuristico. Uno spettacolo a 360 gradi che riguarda tutti gli aspetti della nostra società. Tra gli ospiti: e

Paolo Calabresi

Lucia Mascino

Petra Magoni

Ornella Vanoni

Alba Parietti

Iaia Forte

