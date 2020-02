Chi l’ha Visto? anticipazioni e ospiti puntata 19 febbraio 2020

Chi l’ha Visto? tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 febbraio 2020 condotta come sempre da Federica Sciarelli.

Nuovo appuntamento del mercoledì con il programma Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? su Rai1 la semifinale d’andata di Coppa Italia Inter-Napoli ha conquistato 6.859.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.225.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 La risposta è nelle stelle ha interessato 1.342.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 1.492.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.002.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 4.2%.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana.

Chi l’ha Visto? anticipazioni

Chi l’ha Visto? si occuperà principalmente del dramma di Irina Lucidi, la mamma delle gemelline Schepp: Alessia e Livia, sono infatti scomparse scomparse a 6 anni nel 2011 dalla Svizzera ad opera del padre, che poi si è suicidato.

Per chi non ricordasse la storia, ve la riassumiamo: Irina e Matthias Schepp, sposati, si sono separati a fine agosto 2010: poiché lui non voleva lasciare la casa di famiglia, Irina ha deciso poi affittare un altro appartamento non lontano da dove avevano sempre vissuto le figlie. Dopo la separazione il giudice ha dato l’affidamento delle figlie alla mamma, stabilendo che Matthias avrebbe potuto tenerle a week-end alternati e un giorno a settimana, in genere il martedì.

Irina e Matthias avevano cercato di rimanere in contatto, soprattutto tramite mail, per parlare delle bambine e i due avevano cominciato a parlare di divorzio. Matthias non era mai riuscito ad accettare la separazione e per non avere ottenuto l’affidamento congiunto. E’ lui stesso a dirlo durante il viaggio con le figlie Marsiglia, una delle tappe del suo folle viaggio.

“Non è certamente l’uomo che ho sposato: io penso che Matthias avesse veramente due facce, non so spiegarmelo…non so”, aveva detto Irina Lucidi a Chi l’ha visto circa 10 anni fa. Da agosto a dicembre, durante i primi mesi della separazione, Matthias vedeva spesso le due gemelline, tanto da accettare una vacanza dell’uomo con Livia e Alessia che sono andate in crociera ai Caraibi per ben 21 giorni.

A gennaio Irina e Matthias hanno iniziato a parlare di divorzio attraverso uno scambio di mail e a fine mese 2011 ha organizzato il suo folle viaggio arrivando in Italia dove si è poi suicidato. Alessia e Livia Schepp sono scomparse dal 30 gennaio 2011 e da allora non ci sono più avute notizie. “Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto… Non le rivedrai mai più” ha scritto Schepp in un biglietto d’addio.

Irina, dopo aver lasciato un ottimo lavoro alla sede legale della Philip Morris in Svizzera, ha fondato l’associazione Missing Children: “Le mie gemelline – racconta Irina – sono sempre rimaste qui, accanto a me. Ce le ho negli occhi, sulla pelle… Trasmettono la vitalità che soltanto i bambini sanno come e dove trovare”.

