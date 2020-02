La Pupa e il Secchione e viceversa: tutte le informazioni sulla puntata finale del programma condotto da Paolo Ruffini.

Siamo giunti alla fine del percorso della Pupa e il Secchione, la cui quarta edizione è stata presentata da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? La fiction su Rai Uno Purché Finisca Bene – Mai Scherzare con le Stelle ha conquistato 3.972.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 La Signora della Zoo di Varsavia ha raccolto davanti al video 2.223.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Pechino Express – le Stagioni dell’Oriente ha interessato 1.936.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.563.000 spettatori (8.3%).

Vediamo insieme le anticipazioni per questa finale

La Pupa e il Secchione e viceversa: anticipazioni

Alla finale sono arrivate quatto coppie: Angelica & Mazzoni, Marina & Massa, Stella & Santagati e i ‘viceversa’ Scalzi & Stefano. Chi vincerà? E soprattutto, visto che in queste ore sono circolate diverse anticipazioni hot su quello che è accaduto in Villa, scoppierà l’amore tra qualcuna delle coppie?

Nella puntata finale alle coppie sarà chiesto, infatti, di lasciarsi andare completamente, e come abbiamo detto questo porterà a diverse situazioni piuttosto piccanti. Ma sarà anche una gara serrata visto che in palio ci sono 20mila euro per la coppia vincitrice. I concorrenti dovranno scommettere il tutto e per tutto nella ‘Prova Televendita’, che vedrà il ritorno di Giorgio Mastrota, e la ‘Prova Cinema’ con la valutazione di Sandra Milo. È prevista, poi, un’interrogazione a sorpresa: nel cuore della notte infatti la maestra Flavia ascolterà i concorrenti per un test finale. Per sapere quanto si conoscono tra loro, i concorrenti dovranno, compilare un questionario, che porterà alla prova ‘Su di noi’. Infine, l’ultimo ostacolo sarà il classico ‘Bagno di cultura’ che sarà valutato da Alessandro Cecchi Paone.

