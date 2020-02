Skianto 67: anticipazioni sul programma di Filippo Timi

Skianto 67: tutte le informazioni sul programma dedicato a Sanremo con protagonista Filippo Timi.

Skianto 67 è il programma in due puntate – l’altra andrà in onda su Rai 3 il 20 febbraio – in cui l’attore Filippo Timi intende dare vita d un progetto a tutto tono: oltre ai due episodi infatti Skianto 67 comprende anche un disco in cui Timi reinterpreta i i più grandi successi di Fred Buscaglione. Vediamo insieme qualche informazione in più.

Skianto 67: anticipazioni

‘Skianto 67 è ispirato a uno spettacolo teatrale del 2014 e intende omaggiare due capisaldi della storia della tv italiana: il Festival di Sanremo e i grandi show del sabato sera degli anni Ottanta.

La puntata di giovedì 13 febbraio è dedicata a Sanremo ’67; in uno studio ci sarà una ricostruzione del Festival. Direttore musicale ed esecutore sarà Raphael Gualazzi. A lui si affiancheranno anche Petra Magoni, Mario Biondi, China Moses, Simona Molinari, Marialuna Cipolla e Serena Brancale.

Nella puntata di giovedì 20 febbraio, ‘Skianto Fantastico Show, Timi si dedicherà agli storici varietà del sabato sera degli anni Ottanta. Le canzoni saranno interpretate da Petra Magoni, con la partecipazione di Ornella Vanoni e Alba Parietti.

Le canzoni che hanno invece composto l’album dedicato a Fred Buscaglione, sono: ‘Guarda che luna’, ‘Che bambola’, ‘Che notte’, ‘Fred’s Scat’, ‘Eri piccola così’, ‘Supermolleggiata’, ‘Ninna nanna del duro’, ‘Love in Portofino’, ‘Teresa non sparare’, ‘Porfirio Villarosa’, ‘Supermolleggiata (tip tap version)’.

