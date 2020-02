La risposta è nelle stelle: trama, cast e personaggi

La risposta è nelle stelle: tutte le informazioni sul film in onda su Rai Due nella serata di mercoledì 12 febbraio 2020.

La risposta è nelle stelle è tratto dal libro del 2013 di Nicholas Sparks. Nel cast figurano Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin e Alan Alda. Vediamo insieme la trama e i personaggi.

La risposta è nelle stelle: trama e cast

Luke Collins è un cavalcatore di tori della Carolina del Nord che ha un serio infortunio durante una gara. Dopo essere stato lontano dalle competizioni per un anno, incontra per caso Sophia Danko, una studentessa di storia dell’arte del New Jersey prossima alla laurea e al trasferimento a New York. La stessa sera, mentre riaccompagna a casa Sophia, Luke soccorre un uomo anziano che si è schiantato con l’auto, portandolo in salvo. Sophia salva dal rogo dell’auto una scatola che si rivela preziosissima per quell’uomo: contiene infatti la corrispondenza di una vita con la moglie, morta già da qualche anno. Sophia si affeziona presto all’anziano Ira e alle lettera d’amore scritte a Ruth negli anni Quaranta.

Grazie ad Ira, Luke e Sophia – che nel frattempo non si erano più visti – si mettono insieme. Luke, intanto, durante un rodeo ha un nuovo incidente. Nel frattempo l’uomo anziano muore e si scopre che la moglie Ira nel passato aveva avuto un legame speciale con un suo alunno, Daniel McDonald, particolarmente talentuoso, ma con una famiglia sbandata. Ira viene a sapere dalla vedova di Daniel McDonald che il ragazzo è diventato insegnante di astronomia e fisica.

Nel frattempo, Luke e Sophia riescono a ritrovarsi proprio grazie proprio ad Ira e al suo inaspettato regalo..

