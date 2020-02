CR4: Piero Chiambretti torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento del suo programma. Vediamo gli ospiti e le anticipazioni di mercoledì 12 febbraio.

Nuovo appuntamento per mercoledì 12 febbraio a partire dalle ore 21.25 su Rete 4 per CR4, La Repubblica delle donne, il programma ideato da Piero Chiambretti. La scorsa settimana il programma non è andato in onda per non fare contro programmazione a Sanremo . I dati di ascolto quindi si riferiscono alla puntata di mercoledì 29 gennaio. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Fiorentina ha conquistato 5.561.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha raccolto davanti al video 3.322.000 spettatori pari al 17.4% di share (ultimi minuti al 13.7% con 1.016.000 spettatori). Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.888.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue Nation ha catturato l’attenzione di 1.339.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 652.000 spettatori con il 3.4% di share.

CR4, La Repubblica delle donne: anticipazioni

Oggi mercoledì 12 febbraio, in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti ci sarà un nuovo appuntamento con “#CR4 – La Repubblica delle donne”. Si celebrerà l’amore, filo conduttore di tutta la puntata, in occasione della ricorrenza di San Valentino cade tra due giorni.

La puntata di questa sera vedrà come sempre gli approfondimenti inediti delle Ministre Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo e dell’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano. Non mancherà anche l’ironia di Cristiano Malgioglio. A #CR4 – La Repubblica delle donne vedremo ci saranno poi testimonianze di coppie e la loro idea sull’amore, come quella composta da Vittorio Sgarbi e la compagna Sabrina Colle. Si discuterà anche di amore, sentimenti e relazioni di coppia assieme a Melania Rizzoli.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]