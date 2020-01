Come un gatto in tangenziale: cast, trama curiosità sul film

Come un gatto in tangenziale: tutte le curiosità sul film che andrà in onda giovedì 30 gennaio su Canale 5.

In contrapposizione alla corazzata Don Matteo 12, giovedì 30 gennaio andrà in onda su Canale 5 il film diretto da Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale interpretato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Come un gatto in tangenziale: trama

Giovanni presiede uno studio del Parlamento Europeo sulla situazione delle periferie italiane, ma rientrato da Bruxelles, scopre che la figlia tredicenne Agnese si è fidanzata con Alessio, un coetaneo del quartiere romano malfamato Bastogi. Giovanni segue Agnese e lungo la strada per Bastogi conosce Monica, la madre di Alessio, che gli frantuma il parabrezza dell’auto con una mazza da baseball. Una volta giunto nel palazzo in cui abitano Monica e Alessio, Giovanni tenta di dissuadere la figlia dal frequentare il ragazzo e la famiglia Nemmeno Monica è contenta all’idea che il figlio si fidanzi con una persona tanto diversa, così i due genitori si alleano per far dividere la coppia.

Contro ogni previsione, l’unione tra i ragazzi dura e a questo punto Giovanni e Monica iniziano controvoglia a frequentarsi. Si scopre così che Giovanni sta crescendo Agnese da solo perché la sua moglie Luce si è trasferita in Francia, dove coltiva lavanda per profumi. Alessio vive invece in una famiglia numerosa con la madre e due zie, Pamela e Sue Ellen, mentre il padre Sergio è in carcere da anni. Quando Luce rientra dalla Francia, Monica invita tutta la famiglia a pranzo a casa sua. In quest’occasione irrompe Sergio, appena uscito dal carcere e la situazione precipita. Agnese e Alessio si lasciano, con le famiglie che tornano alle rispettive vite.

Giovanni vola a Bruxelles per ottenere l’erogazione dei fondi destinati alle periferie, ma durante l’intervento abbandona il suo discorso per procedere a braccio su quanto sia dura la vita in periferia. Monica intanto – dopo essersi interessata ai fondi europei – li utilizza per avviare insieme al vicino di casa bengalese, una pizzeria con consegne a domicilio. Una sera Monica e Giovanni si rincontrano consci che la loro storia potrà durare quanto un gatto in tangenziale.

Come un gatto in tangenziale: curiosità

Le scene nella periferia romana sono state girate nel quartiere Quartaccio, vicino a Torrevecchia, nel quartiere Primavalle.

Valentina e Alessandra Giudicessa, le due gemelle del film – e gemelle anche nella vita – a novembre 2019 sono state condannate sono state condannate dal giudice del tribunale di Roma a un anno di reclusione e 200 euro di ammenda per aver rubato due paia di occhiali da 250 euro in un negozio della Capitale.

