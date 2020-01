Chi l’ha Visto? anticipazioni e ospiti puntata 29 gennaio 2020

Chi l’ha Visto? tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 29 gennaio 2020 condotta come sempre da Federica Sciarelli.

Nuovo mercoledì e nuovo appuntamento con Chi l’Ha Visto?, il programma sulle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli. Come è andata la scorsa settimana? Ecco i dati di ascolto: Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Roma ha conquistato 6.577.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha raccolto davanti al video 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.42 alle 24.48, sigla il 12.5% con 858.000 spettatori). Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.680.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha catturato l’attenzione di 1.309.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.994.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 795.000 spettatori con il 4.4% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni per questa sera.

Chi l’ha Visto? anticipazioni

Tra i vari casi di cui si parlerà nella puntata di mercoledì 29 gennaio ci sarà quello di Giusy Ventimiglia, la donna di 35 anni scomparsa da Bagheria (Palermo) nel novembre del 2016. Giusy, divorziata e madre di un ragazzo di 19, era stata vista per l’ultima volta da una passante sulla strada Dolceimpoverile, una strada sterrata immersa tra rovi, ruderi e rifiuti. A dirlo una testimone che non si era fatta avanti subito, ma solo dopo diverso tempo a causa di una malattia che stava attraversando. Il fratello Salvo è sempre stato convinto che Giusy sia stata coinvolta in un fatto di sangue: “Mia sorella è stata vittima di un femminicidio, uccisa da un uomo che le diceva di volerle bene“aveva dichiarato. Sempre Salvo alle telecamere di Chi l’ha Visto? aveva detto qualche tempo fa che Giusy sarebbe ormai morta proprio sulla strada Dolceimpoverile e che lì si sarebbe dovuto cercare il corpo.

A distanza di 3 anni e mezzo dalla scomparsa è arrivata una svolta clamorosa: Giusy sarebbe stata uccisa. Nel corso della puntata si parlerà di questa nuova certezza.

Un altro caso di cui si parlerà è quello di monsignor Paolo Piccoli condannato in primo grado per l’omicidio di un altro prete, don Giuseppe Rocco. Don Piccoli – ospite della trasmissione – presenterà documenti e testimonianze inedite.

E ancora verrà mostrata la testimonianza di un uomo che già aveva ucciso una donna, ma che dice di aver ucciso anche Emanuele Arcamone. Emanuele all’epoca della scomparsa l’8 giugno 2013 aveva 23 anni ed era studente della facoltà di ingegneria meccanica all’università di Napoli. Quel mercoledì era tornato a Ischia per salutare la madre, lasciando i bagagli in stanza. Il papà lo ha visto nel primo pomeriggio sulla strada che da Ischia Porto porta a Casamicciola Terme. Da allora di lui nessuna traccia; il giovane aveva lasciato a casa il suo cellulare e i documenti.

