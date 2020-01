La Pupa e il Secchione e viceversa: anticipazioni puntata 21 gennaio 2020

La Pupa e il Secchione e viceversa: martedì 21 gennaio la nuova edizione del programma già portato al successo da Mediaset. Questa volta a condurlo sarà Paolo Ruffini.

Continua ad essere molto seguita la nuova edizione del programma La Pupa e il Secchione e viceversa: la scorsa settimana – particolarmente interessante visto che c’è stato un bacio tra la Pupa Stella Manente e il Secchione De Benedetti – ha totalizzato 2.179.000 spettatori (11%). La serata è stata vinta dalla partita Inter-Cagliari ha conquistato 4.233.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.435.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha interessato 1.577.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.460.000 spettatori con uno share del 6.7%.

Vediamo invece le anticipazioni per questa sera.

La Pupa e il Secchione e viceversa: anticipazioni

Molto atteso è il confronto tra le coppie dei partecipanti: “Prova TG” (i concorrenti dovranno condurre un telegiornale, sotto la supervisione di Giampiero Mughini); “Prova Fattoria” , in cui partecipanti dovranno misurarsi con le attività di una vera e propria fattoria, sotto l’occhio vigile di Manolo Romaniello, un contadino); e “Prova body painting” (assieme a Giulia Salemi).

Interverranno inoltre la maestra Flavia e il bagnino Christian Fregoni, il massimo campione del game show Caduta Libera. Ci saranno poi due: la “secchiona” Sandra Maestri e il pupo Marco Sarra. Sandra è laureata in scienze ambientali e conosce cinque lingue, mentre Marco è un modello, eletto nel 2018 The best model of the world.

