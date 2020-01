Stasera in tv, La Guerra è finita: trama e anticipazioni della seconda puntata della miniserie Rai liberamente ispirata ad una storia vera e al libro Il viaggio verso la Terra promessa.

Questa sera lunedì 20 gennaio 2020 andrà in onda su RaiUno la seconda puntata della miniserie La guerra è finita che prevede in totale quattro puntate. La prima puntata si era conclusa con i marchesi Terenzi, proprietari della tenuta dove sono stati portati i ragazzi sopravvissuti, chiedono di riaverla indietro. La situazione si fa tesa e per cercare di prendere tempo Davide sostiene anche se non è vero di avere l’autorizzazione del prefetto.

La seconda puntata di La guerra è finita, trama e anticipazioni

Nella puntata di questa sera scopriamo che i Terenzi vogliono trasformare la tenuta in un’azienda agricola. Tocca a Giulia provare a far cambiare idea alla marchesa. Nel frattempo Davide va a Milano dove incontrerà una donna che ha qualcosa di molto importante da dirgli. Infatti potrebbe aver incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che li ha portato al campo di concentramento Mauthausen. Alla tenuta poi tra i ragazzi sembra tornare un po’ il sereno, la vita ricomincia a sembrare normale e tra alcuni di loro nascono i primi affetti.

Ricordiamo che La guerra è finita è una fiction con la regia di Michele Soavi e con protagonisti come attori principali Michele Riondino e Isabella Ragonese.

