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Guccini Reinterpreta Bella Ciao nel 2020: un Appello Partigiano contro Salvini, Berlusconi e i Fasci della Meloni
Durante il lockdown del 2020, l’Italia ha riscoperto la potenza della Resistenza e dell’inno partigiano “Bella Ciao”, trasformando la rete in un palco per la memoria e l’impegno civico.
Politica
Meloni a sorpresa nel podcast di Fedez: tra referendum, guerra e futuro dell’Europa
Non capita spesso di vedere la politica entrare nei podcast. La premier Meloni è stata …
Ucraina, il Senato approva il decreto: aiuti prorogati fino al 2026
Ci sono votazioni che passano quasi come routine. E poi ce ne sono altre che …
Alessandra Mussolini rifiuta il passaporto: “Non prevede il genere neutro. E’ discriminatorio”
L’europarlamentare Alessandra Mussolini ha rifiutato il passaporto in quanto, a suo dire, sarebbe discriminatorio. Secondo …
Giorgia Meloni e la figlia minacciate di morte: il problema è il Reddito di Cittadinanza
Indagato un 45enne per minacce indirizzate al premier Giorgia Meloni e alla figlia Ginevra. Minacce …
Ilaria Cucchi in visita da Alfredo Cospito “Non si giudicano le persone dalle azioni”, dice lui
Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e oggi parlamentare di Sinistra Italiana, si è recata nel …
“Fiero di essere imputato per aver diffamato Salvini”, dice Roberto Saviano
Lo scrittore partenopeo Roberto Saviano a processo per aver diffamato il ministro Matteo Salvini quando …
Economia
Supermercato, l’orario in cui si spende di più senza accorgersene
A volte il problema non è il prezzo dei prodotti, ma il momento in cui …
500 lire rare: quanto valgono davvero oggi e come capire se hai un piccolo tesoro in casa
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Benzina finita davvero? cosa sta succedendo nei distributori in questi giorni
In questi giorni si vedono cartelli insoliti. “Carburante esaurito”. E viene spontaneo pensarlo: ma davvero …
Nuovo bonus di ben 400 euro al mese: chi può richiederlo e come fare domanda
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Notizie
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