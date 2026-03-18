Meloni a sorpresa nel podcast di Fedez: tra referendum, guerra e futuro dell’Europa

Non capita spesso di vedere la politica entrare nei podcast. La premier Meloni è stata ospite al podcast di Fedez.

Questa volta non è stata una conferenza stampa, né un’intervista televisiva. Giorgia Meloni ha scelto un contesto diverso. Più informale, quasi da conversazione tra persone che si confrontano senza troppi filtri. È stata ospite di Fedez e Mr Marra in una puntata speciale di Pulp Podcast, registrata a Roma.

Un format che negli ultimi anni ha abituato il pubblico a dialoghi lunghi, meno costruiti, dove anche chi fa politica si trova a raccontarsi in modo un po’ diverso. E qui succede una cosa interessante. Perché quando il contesto cambia, cambia anche il modo in cui arrivano i messaggi.

Il referendum e quel confine sottile con la politica

Uno dei punti centrali dell’intervista è stato il referendum sulla giustizia. Meloni ha cercato di spostare il focus. Di riportarlo, almeno nelle sue intenzioni, sul contenuto della riforma e non sullo scontro politico.

Il ragionamento è semplice, almeno in apparenza: non dovrebbe essere un voto “pro o contro il governo”, ma un giudizio su come funziona la giustizia in Italia.

E allora viene spontaneo chiedersi: è davvero possibile separare le due cose? Secondo la premier, il rischio è proprio quello opposto. Che il referendum venga usato come uno strumento per colpire il governo, più che per discutere davvero dei cambiamenti proposti.

Nel corso della conversazione si è parlato anche di alcuni punti concreti della riforma. Temi che, a dirla tutta, non sono proprio immediati per tutti: separazione delle carriere, sistema disciplinare, nuovi organi di controllo. Questioni tecniche, sì. Ma che poi, alla fine, toccano la vita di tutti.

La guerra e il tentativo di restare in equilibrio

Poi il discorso si allarga. E diventa più delicato. Si arriva al conflitto in Medio Oriente, uno di quei temi che non si possono affrontare con leggerezza. Meloni è stata chiara su un punto: l’Italia non partecipa ad azioni militari contro l’Iran.

L’obiettivo, almeno dichiarato, è un altro. Provare a favorire una riduzione della tensione. Non è semplice, soprattutto in un contesto internazionale che appare sempre più fragile.

Qui emerge una riflessione che va oltre il singolo evento. Negli ultimi anni, sempre più spesso si parla di un sistema globale che fatica a tenersi in piedi. Regole che sembrano meno forti, istituzioni che fanno più fatica a imporsi. E questo, in qualche modo, cambia tutto.

Europa e Stati Uniti: una relazione che pesa

Un altro passaggio interessante riguarda il rapporto tra Europa e Stati Uniti. Un tema che può sembrare lontano, ma che in realtà incide molto più di quanto si pensi.

Meloni ha toccato un punto che fa riflettere: per anni l’Europa ha costruito la propria sicurezza contando sugli Stati Uniti. E questo, inevitabilmente, ha creato una forma di dipendenza.

Vale per la difesa, ma non solo. Se ci si ferma un attimo, il quadro diventa ancora più ampio: energia legata ad altri Paesi, materie prime che arrivano da lontano, equilibri delicati che cambiano velocemente.

Secondo la premier, gli ultimi anni – tra pandemia, guerra in Ucraina e tensioni internazionali – hanno reso evidente una cosa. Che forse è arrivato il momento, per l’Europa, di iniziare a camminare un po’ più da sola.

Un modo diverso di parlare (e di farsi ascoltare)

Al di là dei contenuti, resta anche un altro aspetto. Il fatto che tutto questo sia stato detto dentro un podcast. Sembra un dettaglio, ma non lo è.

Perché significa portare la politica in uno spazio dove le persone ascoltano in modo diverso. Magari mentre guidano, mentre cucinano, mentre fanno altro.

E allora cambia anche la percezione. Non è più solo informazione. Diventa quasi una conversazione che entra nella quotidianità.

E forse è proprio lì che si gioca una parte importante del modo in cui oggi si costruisce il dialogo pubblico.