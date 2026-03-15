Scomparsa a 5 anni, ritrovata a 11 con un altro nome: la storia che riapre una ferita lunga sei anni

Ci sono storie che sembrano sparire nel tempo. Poi, all’improvviso, tornano a galla. È quello che è successo a una bambina scomparsa anni fa.

Era il 2 giugno 2020 quando una bambina di appena cinque anni scomparve nel nulla. Da quel momento, per la sua famiglia e per gli investigatori iniziò un’attesa fatta di domande, ricerche e speranze che, con il passare del tempo, diventavano sempre più fragili.

La piccola si chiama Karen Rojas e viveva a Duarte, una città della California non lontana da Los Angeles. All’inizio sembrava uno dei tanti casi di sparizione che mobilitano polizia e volontari. Foto diffuse ovunque, segnalazioni da controllare, appelli pubblici.

Ma il tempo passava. E di Karen non si trovava alcuna traccia. Le immagini della bambina continuarono a circolare per anni nei database delle persone scomparse e negli archivi delle forze dell’ordine. Tuttavia, ogni pista sembrava spegnersi prima di portare a qualcosa di concreto. Una storia che, lentamente, rischiava di scivolare nel silenzio.

La svolta arrivata grazie a una segnalazione

Poi qualcosa è cambiato. Una segnalazione arrivata alla polizia ha riacceso l’indagine e ha portato gli investigatori a guardare molto lontano dal punto in cui la bambina era stata vista l’ultima volta. Molto lontano davvero.

Il 12 marzo 2026 gli agenti sono riusciti a rintracciarla nella contea di Washington, in Carolina del Nord. Parliamo di oltre quattromila chilometri di distanza dalla città californiana dove tutto era iniziato.

Karen, che oggi ha undici anni, frequentava una scuola della zona, ma non con il suo vero nome. Secondo quanto spiegato dalle autorità, la bambina risultava iscritta con un’identità diversa, circostanza che aveva contribuito a tenerla nascosta per tutto questo tempo.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la situazione proprio grazie alle informazioni ricevute nella segnalazione, che ha permesso di collegare la presenza della ragazzina nella scuola con il caso della bambina scomparsa anni prima.

Anche il lavoro del National Center for Missing & Exploited Children ha avuto un ruolo importante nel mantenere vivo il caso durante questi lunghi anni.

Il sospetto che dietro tutto ci sia la madre

Ora però resta da capire cosa sia davvero accaduto in questi sei anni. Le prime ipotesi investigative puntano verso una direzione precisa. Secondo le ricostruzioni più accreditate, la persona che avrebbe portato via la bambina potrebbe essere stata proprio la madre, che al momento della scomparsa ne aveva la custodia.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i passaggi di questa storia. In particolare, sarebbe emerso che la donna aveva smesso di mantenere i contatti con il Dipartimento per l’infanzia e i servizi alla famiglia. Un dettaglio che potrebbe avere un peso nelle indagini.

Per ora, però, le autorità mantengono la massima prudenza. Molti aspetti della vicenda non sono ancora stati chiariti e gli investigatori preferiscono non rilasciare dichiarazioni definitive. Le domande restano molte.

Come ha fatto una bambina scomparsa a vivere per anni con un’altra identità senza che nessuno se ne accorgesse? Chi sapeva? E soprattutto, cosa è successo davvero durante tutto questo tempo? Sei anni sono lunghi nella vita di un bambino. Ora Karen è stata ritrovata. Ma la storia, in realtà, sembra solo all’inizio.