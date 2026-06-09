Inseguimento Pericoloso di un Orso in Valtellina: l’Allarme degli Esperti del Parco dello Stelvio

Una sera d’inizio estate, in una via stretta di Oga, i fari disegnano ombre corte e un’ombra più grande attraversa la strada: un orso bruno. Un’auto lo segue. Un telefono registra. E in quel gesto impulsivo, così umano, la montagna trattiene il fiato.

Cosa è successo a Oga

È accaduto a Oga, frazione di Valdisotto, in Valtellina. Un automobilista ha visto un orso vicino alle case e lo ha inseguito per alcune centinaia di metri. Ha filmato la scena con lo smartphone. Il Parco Nazionale dello Stelvio ha condannato il comportamento. Lo ha definito sbagliato e pericoloso. Per l’animale e per le persone.

Perché? Un orso spaventato da fari e motore non ragiona. Fugge. Può tagliare la strada. Può tornare indietro all’improvviso. Può causare un incidente. E se si sente braccato, può reagire in modo imprevedibile. È un grande carnivoro. Corre forte. In pochi secondi copre distanze che a noi sembrano lunghe. L’inseguimento alza il rischio oltre il limite accettabile.

Non ci sono dati ufficiali su quell’esemplare. Non conosciamo sesso, età, provenienza. È plausibile un passaggio isolato. Negli ultimi anni, sulle Alpi centrali, la presenza dell’orso è in lenta espansione. Capita che un individuo attraversi valli abitate. Cerca cibo facile. Un pollaio aperto. Un bidone dell’umido non chiuso. L’odore lo attira. Qui la responsabilità è nostra. La gestione dei rifiuti conta. Cassonetti a prova di orso, luci nei cortili, cani al guinzaglio. Piccole misure. Grande impatto.

Confesso una scena personale. In Valtellina ho visto un cervo scivolare tra i muretti al crepuscolo. Nessuno lo ha inseguito. Il silenzio è rimasto intero. La tentazione di filmare è forte. Ti sembra di proteggere quel ricordo. In realtà lo consumi. Lo consumi e lo metti in pericolo.

Regole semplici per la sicurezza

Mantieni distanza. Almeno 100 metri. Non avvicinarti per lo scatto. Se sei in auto, rallenta e accosta. Spegni gli abbaglianti. Non inseguire la fauna selvatica. Non usare clacson. Non gridare. Parla a bassa voce. Non scendere dal veicolo. Non mettere l’animale in trappola tra muri e auto. Se sei a piedi, arretra con calma. Fatti vedere. Non correre. Non fare gesti bruschi. Tieni i cani al guinzaglio corto. Richiamali subito. Proteggi i rifiuti. Chiudi bene bidoni e pollai. La prevenzione è la prima forma di sicurezza. Segnala l’avvistamento al Parco o ai Carabinieri Forestali (1515) o al 112 se c’è un pericolo immediato.

Le linee guida nazionali sui grandi carnivori lo ripetono da anni: l’orso non cerca il contatto con l’uomo. Gli incontri sono rari. I problemi nascono quando lo abituiamo a cibo facile o lo stressiamo con comportamenti scorretti. Un video in più non vale una vita messa a rischio. Né la sua, né la tua.

In fondo la montagna ci chiede poco. Passare senza rumore. Chiudere un coperchio. Lasciare una via di fuga. E alzare gli occhi. Un’ombra scura si infila tra i larici. Tu respiri. La strada torna vuota. Quanto siamo capaci, la prossima volta, di scegliere l’istinto giusto e non quello più veloce?