Can Yaman svela il suo nuovo progetto: una commedia, al Taormina Film Festival

Una sera calda a Taormina, un tappeto rosso che vibra e un volto che conosciamo bene. Can Yaman arriva tra flash e mormorii: sorride, ascolta, sceglie le parole. Dice poco, ma quel poco basta a spostare l’attenzione sul domani. E promette una sorpresa: un cambio di passo, più vicino alla risata che alla posa.

Sul red carpet del Taormina Film Festival

Sul red carpet del Taormina Film Festival, l’attore turco più discusso degli ultimi anni si prende il suo tempo. Firma, saluta, incrocia gli sguardi di chi lo segue da anni. Lì, tra la pietra del Teatro Antico e l’odore di mare, lascia cadere l’indizio che tutti aspettavano: il prossimo progetto è vicino. Lavorerà a breve, con un’idea chiara in mente. Nessun titolo, nessuna data: solo una direzione, netta.

Non è un caso che il segnale arrivi qui

Taormina, tra i festival più longevi d’Italia, è abituata a vedere i capitoli che cominciano. Can Yaman ci è arrivato con l’aria di chi sta cambiando pelle. Del resto, la sua storia lo racconta: laurea in Giurisprudenza, disciplina da atleta, un italiano sempre più fluido, milioni di follower sui social. In Italia ha consolidato un rapporto speciale, tra set e ospitate, tra fiction e beneficenza con “Can Yaman for Children”.

Dal red carpet alla sfida

La parola che usa è semplice, quasi sfrontata: autoironia. “Dopo l’eroe figo vi sorprenderò con l’autoironia”, dice. E il quadro si ricompone. La nuova avventura va verso la commedia. Un terreno più scivoloso di quanto sembri: richiede tempo, ritmo, ascolto reciproco con il pubblico. Non c’è scudo né mantello, solo timing e verità. A oggi non sono stati comunicati dettagli ufficiali su cast, regia o distribuzione: l’annuncio resta un teaser, non un calendario.

Chi lo ha seguito fin qui sa che Yaman ha già giocato con la leggerezza

Ma l’aspettativa attuale è diversa: maturità scenica, fisicità che non fa più tutto da sola, voglia di ribaltare l’immagine. È un segnale interessante anche per l’industria: il mercato italiano, oggi, accoglie volentieri format ibridi, dove l’azione si mischia al sorriso e dove la star si concede il lusso di ridere di sé. È lì che la popolarità si trasforma in fiducia.

Perché la commedia può cambiare il gioco

La commedia, quando funziona, svela. Togli i filtri, lasci entrare il difetto, abbracci l’imprevisto. Per Yaman può essere il passaggio dal personaggio all’uomo: meno patina, più spigoli, più respiro. Il pubblico italiano ama questo scatto. Pensa ai momenti in cui un volto noto si è alleggerito improvvisamente: la distanza si accorcia, le piazze si riempiono, le tournée prendono ritmo. La Sicilia, con la sua teatralità naturale, amplifica il messaggio.

C’è anche una ragione professionale

Chi domina la commedia spesso rafforza tutto il resto. Migliora l’ascolto in scena, affina i silenzi, prepara al dramma. È un investimento artistico, prima che commerciale. E qui la scommessa è trasparente: mantenere l’energia fisica, ma spostare il baricentro sul carattere.

Dettagli produttivi?

Al momento non confermati. Si sa solo che le riprese dovrebbero partire a breve. Possiamo aspettarci annunci graduali: titolo, partner creativi, piattaforma. Intanto resta l’immagine di ieri sera: una folla appoggiata alle transenne, i telefoni alti, lui che si ferma un attimo più del previsto, quasi a dire “ci siamo”.

In fondo, l’autoironia non è un trucco di scena: è un modo di stare al mondo. Se davvero Can Yaman sceglierà di giocarci fino in fondo, la risata arriverà prima ancora della battuta. E allora, in una notte che sa di gelsomino, cosa preferiamo vedere al cinema: l’eroe intoccabile o l’uomo che inciampa e ride insieme a noi?