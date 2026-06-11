Canada: Divieto di Social Media per gli Under 16, Obbligatoria la Verifica dell’Età

Un Paese che ama la libertà digitale ora guarda negli occhi la propria coscienza: come proteggere i ragazzi senza spegnere la loro curiosità? In Canada si prepara un cambio di rotta che tocca famiglia, scuola e piattaforme: uno stop netto ai social sotto i 16 anni, con controlli seri sull’età. La discussione è aperta, il tempo dei rinvii sembra finito.

C’è un’immagine che conosco bene: la luce blu sul viso, la chat che non dorme mai, il pollice che scorre come un metronomo. I ragazzi ci vivono dentro. A scuola, sul bus, a tavola. E noi adulti oscilliamo: da una parte la fiducia, dall’altra la paura di perderli in un labirinto di algoritmi e notifiche.

Negli ultimi due anni, medici e pedagogisti hanno acceso molte spie rosse. Diversi rapporti istituzionali 2023-2024 segnalano legami tra uso intensivo dei social e calo del sonno, ansia, ritiro sociale negli adolescenti. In Canada la stragrande maggioranza dei 12-17 anni sta online ogni giorno, spesso più ore di quante vorrebbero i genitori. Non è un processo a Instagram o TikTok: è la presa d’atto che il tempo e l’attenzione sono diventati una moneta, e gli adolescenti ne sono il target più esposto.

Cosa prevede il disegno di legge

A Ottawa è arrivato un disegno di legge che impone il divieto di accesso ai social per gli under 16 e l’obbligo di verifica dell’età per le piattaforme. Ad oggi non sono pubblici tutti i dettagli tecnici: il testo è in discussione parlamentare e potrà cambiare. L’impianto, però, è chiaro: responsabilità diretta per i servizi online, controlli ex ante e non solo a posteriori, e un sistema di sanzioni per chi non si adegua.

Come si verifica l’età? Le strade sul tavolo sono note: controllo documenti tramite terze parti certificate; stima biometrica dell’età su base facciale senza identificazione; attestazione da parte del gestore del dispositivo o dell’operatore. Il legislatore parla di minimizzazione dei dati e “privacy by design”: conservare il meno possibile, per il minor tempo possibile. È il nodo decisivo: tutelare i minori senza creare nuovi archivi sensibili pronti a finire in un data leak.

Rischi, garanzie e sfide reali

Il Canada non è un’isola. La Francia ha imposto il consenso dei genitori sotto i 15 anni. In Regno Unito l’Online Safety Act spinge su sistemi di age assurance. Negli Stati Uniti alcuni Stati hanno provato regole dure, con ricorsi in tribunale. È probabile che anche qui si apra un confronto costituzionale sulla libertà di espressione e sul diritto all’informazione dei più giovani. Ma il punto, più che ideologico, è pratico: funziona davvero?

Immaginiamo uno scenario concreto. Una piattaforma introduce la verifica dell’età con un attestatore indipendente. Un quindicenne prova a entrare: fermato. Riprova con l’account del fratello maggiorenne: la piattaforma incrocia dati di dispositivo e segnali comportamentali, blocca l’accesso. È fattibile? Sì, tecnicamente. È infallibile? No. Per questo servono misure complementari: modalità junior con feed non aggressivi, limiti orari smart, filtri contro contenuti dannosi. E poi educazione digitale a scuola, strumenti per i genitori, più trasparenza sugli algoritmi.

Resta un punto spesso taciuto: i ragazzi non cercano solo intrattenimento. Cercano luoghi d’identità, amicizie, orientamento. Togliere i social prima dei 16 anni riduce l’esposizione ai rischi, ma crea anche un vuoto da riempire con sport, cultura, partecipazione reale. Altrimenti la regola diventa una diga con crepe.

Questo disegno di legge potrebbe segnare una svolta. O restare una buona intenzione impigliata nelle eccezioni. La domanda, allora, non è se dire “sì” o “no” ai social, ma che tipo di presenza adulta vogliamo accanto ai nostri figli quando aprono un’app. Li accompagneremo finché non sapranno camminare da soli, o aspetteremo che sia il feed a farlo?