Benzina finita davvero? cosa sta succedendo nei distributori in questi giorni

In questi giorni si vedono cartelli insoliti. “Carburante esaurito”. E viene spontaneo pensarlo: ma davvero sta finendo la benzina?

La scena è sempre la stessa. Arrivi al distributore, magari quello dove vai di solito, e trovi la pompa chiusa. Non perché sia guasta, ma perché la benzina è finita davvero. Almeno lì.

La prima cosa da chiarire è questa: non siamo davanti a una crisi nazionale. Non manca il carburante in Italia. Il problema è più sottile, ma anche più concreto per chi si trova con il serbatoio vuoto. Tutto nasce da una combinazione di fattori che si sono incastrati proprio in questi giorni.

Il prezzo del petrolio che continua a salire

Da una parte c’è il costo del petrolio, che non smette di crescere. La situazione internazionale pesa, eccome. La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno facendo salire il prezzo del greggio.

Il Brent ha superato i 109 dollari al barile in pochi giorni. Un aumento rapido, che si riflette subito sui prezzi alla pompa. E infatti lo sconto deciso dal governo ha avuto un effetto molto più limitato di quanto ci si aspettasse.

Il taglio delle accise, circa 25 centesimi al litro, è rimasto attivo solo per un periodo breve e, in molti casi, è stato quasi “assorbito” dall’aumento dei costi a monte.

Prezzi diversi, stessa corsa alla pompa

E qui entra in gioco un altro elemento. Non tutti i distributori hanno applicato lo sconto nello stesso modo o con la stessa velocità. Alcuni hanno abbassato subito i prezzi. Altri meno. Qualcuno li ha addirittura aumentati nei primi giorni.

Il risultato? Gli automobilisti hanno fatto una scelta molto semplice: andare dove costa meno. E così si sono create vere e proprie “migrazioni” verso gli impianti più convenienti. In particolare quelli con prezzi più bassi, come alcune stazioni Eni o Conad.

Bastano pochi centesimi di differenza per spostare centinaia di auto. E quando succede tutto insieme, nello stesso momento, il sistema va in affanno.

Il vero motivo: troppa richiesta tutta insieme

Quello che stiamo vedendo è un classico effetto domino. I distributori con i prezzi più bassi vengono presi d’assalto. Le scorte, che normalmente bastano per un flusso regolare di clienti, finiscono molto più in fretta del previsto.

Non perché la benzina non ci sia, ma perché viene consumata tutta insieme. Ed è proprio lì che compaiono i cartelli: “esaurito”.

Il caso del comasco e le segnalazioni sui social

In alcune zone il fenomeno si è visto più chiaramente. Nel comasco, ad esempio, durante il weekend del 21 e 22 marzo, diversi distributori hanno esaurito la benzina verde.

Il gasolio, invece, in molti casi era ancora disponibile. Segno che il problema non è generale, ma legato alla domanda su un tipo specifico di carburante.

Sui social stanno circolando tante foto di pompe chiuse. E questo, inevitabilmente, aumenta anche la percezione di allarme.

Ma la realtà è meno drammatica di quanto sembri.

C’è davvero da preoccuparsi?

La risposta, almeno per ora, è no. Il carburante continua ad arrivare. Le cisterne stanno rifornendo gli impianti e le scorte vengono ricostituite.

Quello che può succedere, però, è che episodi simili si ripetano ancora per qualche giorno. Finché la situazione non si stabilizza e la domanda torna più distribuita.

In pratica, non è una crisi di benzina. È una corsa alla benzina, concentrata tutta negli stessi posti e negli stessi momenti.

E basta questo, a volte, per svuotare una pompa. Anche quando, in realtà, il carburante non manca affatto.