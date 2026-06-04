Google Wallet lancia la sfida all’app IO: Identità Digitale e Verifica dell’Età in arrivo in Italia

Un portafoglio che si apre senza tasche, un documento che vive sul telefono, un’età che si verifica senza svelare la data di nascita: la scena non è più fantascienza. È il prossimo passo di un’Italia che sperimenta la sua identità anche fuori dai confini delle app pubbliche.

Per molti, lo smartphone è già un portachiavi digitale. Biglietti del treno. Carte fedeltà. Pagamenti. Manca ancora un tassello: i documenti. Qui entra in gioco Google Wallet, pronto a fare un salto che in Italia peserebbe più che altrove.

Prima di arrivare al punto, guardiamo la cornice. L’Europa ha fissato una rotta con eIDAS 2.0 e con il progetto di portafoglio digitale europeo. In parallelo, Google ha iniziato a supportare identità digitali su Android in alcuni scenari, come i controlli aeroportuali negli USA. L’idea è semplice: condividere solo ciò che serve, quando serve. Al bar, l’addetto non deve conoscere la tua data di nascita, solo se hai più di 18 anni. È la logica della verifica dell’età “privacy-first”.

Ed è qui che l’Italia entra nella storia. Secondo indicazioni di settore non ancora ufficiali, il nostro Paese potrebbe essere tra i primi dove Google porta l’identità digitale in Wallet, grazie a una collaborazione in via di definizione. Non ci sono dettagli pubblici su tempi, partner e documenti supportati. Vale la pena sottolinearlo: al momento, niente è confermato. Ma il segnale è chiaro. L’interesse c’è. E il terreno è fertile, anche perché qui convivono CIE e SPID, con l’app IO come porta d’accesso ai servizi pubblici.

Cosa cambierebbe per chi vive in Italia

Immagina la scena. Entri in un negozio che vende alcolici. Il cassiere chiede il documento. Tu apri Google Wallet, tocchi con NFC o mostri un codice sullo schermo. Il sistema conferma “maggiorenne” senza rivelare altro. Stessa cosa su un e-commerce che deve rispettare l’età minima. Oppure all’ingresso di un evento. Zero fotocopie. Niente foto del tesserino in galleria. Solo un attributo verificato.

Un secondo esempio concreto: il check-in in hotel. Potresti autorizzare la condivisione dei soli dati richiesti dalla struttura. Nome, cognome, età. Non l’intera carta d’identità. Il negozio riceve l’informazione firmata. Tu controlli cosa condividere, per quanto tempo, con chi. Sembra un dettaglio. In realtà è la differenza tra “dare tutto” e “dare il giusto”.

Privacy, sicurezza e… rivalità

Qui si gioca anche una sfida di ecosistema. L’app IO è il punto di contatto con la PA. È familiare, capillare, già integrata con SPID e CIE. Se Google Wallet offrirà identità digitale e verifica dell’età, si aprirà un confronto: centralità pubblica contro capillarità di una piattaforma già nel palmo di milioni di utenti Android. Non è una gara a somma zero. Ma è una frizione inevitabile. E potenzialmente utile: spinge tutti a semplificare, proteggere, innovare.

Sulla privacy, il metodo conta più del logo. La sfida è rendere i dati minimi, non clonabili, facili da revocare. Gli standard ci sono, e stanno maturando. Ma il “come” in Italia resta da definire: quali documenti saranno ammessi? Solo attributi come l’età o anche la carta d’identità in forma digitale? Servirà uno smartphone recente? Al momento non ci sono risposte ufficiali. Ed è giusto dirlo.

C’è però un punto fermo. La fiducia nasce dall’esperienza quotidiana. Se mostro il telefono e risparmio tempo, se controllo i miei dati con un tocco, se l’identità digitale non mi complica la vita, allora resto. La domanda è semplice e vale per tutti: la prossima volta che il barista chiede il documento, preferisci tirare fuori il portafoglio o far parlare il tuo schermo?