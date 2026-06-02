Cartabianca: Nuovo Appuntamento Stasera in TV con Bianca Berlinguer – Ospiti e Argomenti in Discussione

Un tavolo acceso, voci che non si somigliano e domande che mordono l’attualità: è il rito del martedì sera, quando la casa rallenta e la TV si fa piazza. Stasera torna Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer che intreccia cronaca e dibattito politico con il passo lungo delle cose che contano davvero.

C’è chi lo segue dal divano, chi dal bancone della cucina, con il piatto che fuma e il telefono girato a faccia in giù. Il patto è sempre lo stesso: parole chiare, numeri sul tavolo, contraddittorio vero. E una conduzione che non lascia scappare le risposte tra i “vedremo” e i “non è semplice”.

Nelle ultime stagioni il programma ha scelto di stare addosso ai fatti. Quando l’inflazione ha morso la spesa, ha portato scontrini, grafici e periti di settore. Quando la politica ha alzato i toni, ha messo in fila le proposte, voce per voce. La logica è elementare e ferrea: prima i dati verificabili, poi le opinioni. È anche per questo che il talk di Berlinguer — oggi su Rete 4 con la sigla “È sempre Cartabianca” — resta uno spazio riconoscibile nel mare dei talk.

Solo a metà di serata, di solito, arriva il fuoco della puntata: quella questione su cui non puoi restare neutrale. Lì lo studio si stringe, i tempi si accorciano, e capisci perché certi temi diventano trend prima ancora che la puntata finisca.

Ospiti e temi in discussione

La rete, al momento della stesura, non ha diffuso l’elenco completo degli ospiti. È un dettaglio importante: niente liste inventate, niente indiscrezioni. Il format però è chiaro e costante. Il tavolo mette insieme giornalisti, economisti, amministratori locali, giuristi. Il menù dei temi guarda dove brucia: caro-vita e salari, sanità e liste d’attesa, scuola e reclutamento, energia e bollette, sicurezza nelle città, migrazioni, affari giudiziari che tagliano la politica. Quando servono i numeri, arrivano da istituti ufficiali e sono spiegati senza giri di parole. Quando scoppia una notizia, lo studio apre a collegamenti e testimoni sul campo. È un metodo: prima i fatti, poi il confronto.

Un esempio concreto? Sul lavoro povero il programma ha spesso incrociato storie da busta paga con i dati nazionali, distinguendo tra salario minimo legale e contrattazione. Oppure, sulle liste d’attesa, ha messo fianco a fianco il direttore di un’ASL e chi aspetta una visita da mesi. Non cambia l’Italia in una notte, ma sposta il baricentro della discussione dove serve: sulle conseguenze.

Perché guardarlo stasera

Perché serve una bussola. In un tempo di notifiche e rumore, una serata di dibattito politico che non scappa dalla cronaca vale più di una rissa in clip. Perché Berlinguer pretende risposte complete e tempi uguali per tutti. E perché, fuori dallo studio, ci siamo noi: bollette sul tavolo, figli che crescono, la voglia legittima di capire come certe decisioni bussano alla porta di casa.

Se ti è capitato di cambiare idea ascoltando un punto di vista che non condividevi, questo è lo spazio giusto. La verità non parla mai da sola: chiede voci, chiede domande, chiede pazienza. Stasera, davanti a quel tavolo, potresti scoprire che la distanza tra “loro” e “noi” è più corta di quanto sembri. E magari, mentre scorrono i titoli di coda, ti viene voglia di chiederti: quale risposta non abbiamo ancora preteso?