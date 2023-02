Vince la Puglia il trofeo per il benzinaio più caro d’Italia. La stazione di servizio più onerosa si trova nella provincia di Bat.

Brutti tempi per chi usa quotidianamente l’automobile per spostarsi e andare a lavoro. I prezzi di benzina e diesel toccano le stelle. Va alla Puglia il trofeo per il benzinaio più caro d’Italia.

Protagonista di questa storia è un benzinaio della Provincia Bat in Puglia che ha confermato di essere il benzinaio più caro d’Italia per via di a dir poco prezzi esagerati. L’uomo, però, ci tiene a precisare che la responsabilità dei prezzi folli di benzina e diesel non è sua ma della ditta fornitrice del carburante. In particolare, il professionista ha rivelato come la situazione sia divenuta via via nel tempo alquanto insolita. Anzi: paradossale. Perché il benzinaio più caro d’Italia ha dovuto ammettere di non poter nemmeno lui fare il pieno nella propria stazione di servizio ma di essere costretto ad andare da un’altra parte.

Il benzinaio fa benzina da un’altra parte

L’uomo ha specificato che, proprio a causa dei prezzi pazzi preferisce fare benzina in altre stazioni di servizio. Ha inoltre spiegato che ormai l’utilizzo della sua attività è riservato solo a occasionali auto aziendali che di tanto in tanto, per cause legate al tragitto, transitando in zona, usufruiscono del discutibile prezzo delle pompe della stazione più cara pur di ottenere un rifornimento. Sulle accise, il benzinaio ha confermato che a rimetterci nel periodo di taglio è stata comunque la sua categoria, costretta ad accollarsi a proprie spese questa strategia politica che non sembra abbia dato i frutti sperati. Una storia dai contorni assurdi che, in realtà, dimostra come la politica nazionale non sia ancora riuscita a trovare una soluzione che vada in una direzione favorevole a cittadini. Si spera che il Governo del premier Giorgia Meloni riesca ad uscire da questa impasse che sta mettendo in ginocchio milioni di famiglie italiane. Non sempre, infatti, è possibile rinunciare all’auto specialmente se si hanno bambini piccoli da accompagnare a scuola o se si lavora lontano rispetto alla zona in cui si abita.