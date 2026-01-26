Fabrizio Frizzi e l’intervista con le lacrime agli occhi: faceva fatica ad esprimere certe parole

Fabrizio Frizzi rilasciò all’epoca un’intervista commovente dove faceva fatica ad esprimersi: accadeva solo in una circostanza.

Il più grande compianto della storia dei conduttori succeduti nel vasto panorama della Rai è senz’altro Fabrizio Frizzi.

Il noto showman viene spesso menzionato nelle trasmissioni più rinomate della rete ammiraglia e nonostante la malattia l’avesse portato via dai cuori di chi lo voleva veramente bene, ancora oggi si parla di lui.

Uno degli studi televisivi come quello di Domenica In è stato rinominato con il suo nome e cognome, in onore di un personaggio semplice, sorridente e generoso con tutti.

Ecco perché di tanto in tanto è bene ricordarsi di Fabrizio Frizzi e della persona che fu un tempo, un esempio per tutti, un’icona di stile, semplicità che hanno fatto del personaggio in questione uno dei volti giornalistici chiave di mamma Rai.

Fabrizio Frizzi, il momento toccante che nessuno mai dimenticherà: il VIDEO commovente

Dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi ci sono diversi momenti dell’anno in cui si avverte e non poco la mancanza di un personaggio unico, esemplare e straordinario.

L’ex marito di Carlotta Mantovan riusciva a farsi volere bene da tutti e non soltanto per il fascino che lo contraddistingueva.

Scambiare due chiacchiere con lui prendeva il sopravvento su problemi e pensieri, la stessa identica sensazione che la moglie Carlotta viveva tra le quattro mura e per la quale ha versato non poche lacrime alla straziante notizia dell’addio.

La coppia era destinata a durare in eterno e come ciliegina sulla torta aveva dato al mondo un bellissimo gioiello che ha riempito i loro cuori di orgoglio.

Si tratta della figlia Stella Frizzi, per la quale papà Fabrizio stravedeva e portava sempre sul piedistallo ovunque si recava, negli incontri con gli amici e durante le ospitate televisive.

In occasione di una di queste ultime, nel programma di “Così è la vita” condotto e diretto al tempo da Lorella Cuccarini, il grande compianto fu ospite e iniziò la chiacchierata con l’ex ballerina della Rai parlando a 360 gradi dell’importanza di Stella nella sua vita.

“Facevo fatica ad esprimere certe parole” tuonava Fabrizio quasi con le lacrime agli occhi e con un pubblico assiepato sugli spalti, attento a ciò che diceva e pronto a rilasciare scroscianti applausi al termine del racconto.

Oggi Carlotta e Stella hanno scelto di ripartire altrove, fuori dal Belpaese ma con la consapevolezza di avere la forza di superare gli ostacoli più difficili, frutto degli insegnamenti del più grande punto di forza e di riferimento della loro vita.