La maestra muore, nel testamento una sorpresa: l’eredità va ad un suo ex alunno

Una maestra ormai in pensione ha lasciato i suoi averi ad un suo ex alunno il quale ancora non riesce a crederci.

Dopo la sua morte, gli averi della maestra Maria Pettirossi sono stati lasciati al suo amato ex alunno Andrea Arrighetti. Una “bella sorpresa” per i familiari della defunta.

Il rapporto tra Maria e Andrea andava ben oltre quello che, normalmente, intercorre tra una maestra e un suo ex alunno. Andrea, infatti, andava spesso a trovare la docente anche dopo che lei si era trasferita in un’altra città. E così Maria Pettirossi, dopo la sua morte, ha lasciato per iscritto che gran parte dei suoi averi sarebbe spettato al suo ex allievo. Andrea Arrighetti era stato alunno dell’istituto Fratti di Sesto fiorentino – Firenze- scuola elementare che ora non esiste più.

Era il 1976 quando Andrea Arrighetti – che oggi ha 54 anni – iniziò le elementari. Altri tempi: gli insegnanti godevano di maggiore rispetto e, inoltre, c’era una sola maestra ad insegnare tutte le materie. “I miei genitori avevano un negozio di merceria, a Natale regalavamo alla maestra Maria il classico asciughino con il calendari. In estate le mandavamo una cartolina dalla villeggiatura, e questi pensierini sono proseguiti anche una volta finite le elementari”– ricorda l’uomo.

Un rapporto durato negli anni

Scolaro e insegnante hanno continuato a sentirsi negli anni. Maria Pettirossi, una volta in pensione a metà anni ’80, si era ritirata a Sarzana, in Liguria: “Ho una passione per il ciclismo e i miei avevano una casa a Marina di Massa, quando potevo ho sempre fatto una scappata per andare a salutarla” –ha aggiunto Andrea.

Così il rapporto tra maestra ed ex alunno negli anni si è rafforzato al punto che Andrea invitò la ex docente anche al suo matrimonio. Evento a cui la donna non partecipò ma non mancò di inviare al suo ex studente preferito un telegramma di auguri per la nascita dei figli. Nel novembre scorso la maestra Maria è morta a 92 anni con il Covid e nei giorni scorsi Arrighetti è stato contattato da una banca di Sarzana: “Mi hanno chiamato dandomi la notizia del lascito, una cifra importante, Maria aveva una polizza sulla vita e l’aveva intestata a me. Anche l’impiegata della banca era stupita. Allora sono salito in auto direzione Liguria, verso il cimitero dove riposa. Per dirle grazie. Mi tengo nel cuore un unico rimpianto: non aver fatto in tempo a farle conoscere i miei figli. A loro però ho parlato di lei, della mia cara maestra Maria“- ha concluso l’ex alunno.