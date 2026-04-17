Aveva detto che si sarebbe laureata, poi la verità: Miriam trovata senza vita a 23 anni

Arrivare a Roma per festeggiare una laurea e ritrovarsi davanti a una tragedia. Una storia che lascia domande, dolore e incredulità.

C’è un momento in cui tutto sembra avere un senso. Un obiettivo raggiunto, una famiglia che si prepara a festeggiare, una giornata che dovrebbe essere speciale. Ed è proprio da lì che questa storia comincia, con un’attesa normale, quasi felice. Poi, all’improvviso, qualcosa si rompe.

Miriam Indelicato aveva 23 anni. Studiava a Roma, alla Luiss, o almeno così aveva raccontato ai suoi genitori. Aveva parlato di una laurea ormai vicina, fissata proprio per il 16 aprile. Un giorno importante, tanto che i genitori erano partiti dalla Sicilia per esserci, per condividere quel traguardo. Ma quando sono arrivati, la realtà era completamente diversa da quella immaginata.

La scoperta nell’androne del palazzo

La giovane è stata trovata senza vita nell’androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. Era riversa a terra, in una scena che ha subito fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la polizia, che ha avviato i primi rilievi per capire cosa fosse successo.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di Miriam, di mettere insieme ogni elemento utile. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un gesto volontario: si pensa che la ragazza possa essersi lanciata dalla tromba delle scale. Un’ipotesi, al momento, che dovrà essere verificata con attenzione.

Il dettaglio che cambia tutto

C’è però un elemento che rende questa vicenda ancora più difficile da comprendere. Dalle prime verifiche è emerso che Miriam non risultava più iscritta all’università già dal 2024.

Una scoperta che apre interrogativi profondi. Perché raccontare una realtà diversa? Cosa stava vivendo davvero in quel periodo? Domande che, inevitabilmente, restano sospese mentre le indagini proseguono.

Il dolore che attraversa due comunità

La notizia ha colpito duramente anche le città siciliane da cui proviene la famiglia. In poche ore, il dolore si è allargato, coinvolgendo non solo i parenti ma intere comunità.

Le parole dei sindaci parlano di sgomento, di un vuoto difficile da spiegare. Si stringono attorno alla famiglia, cercando di dare un senso a qualcosa che, in questo momento, sembra non averne.

Miriam era conosciuta anche per la sua passione per la ginnastica artistica e la danza. Attività che richiedono costanza, dedizione, energia. Elementi che raccontano una parte della sua vita, quella più visibile, quella che forse nessuno avrebbe mai immaginato potesse nascondere un disagio.

Le domande che restano

Ci si chiede cosa sia successo davvero. Se ci siano stati segnali, se qualcuno abbia potuto intuire qualcosa. Ma spesso queste storie arrivano così, senza dare il tempo di capire.

Ora sarà il lavoro degli investigatori a cercare risposte. A fare chiarezza su ogni dettaglio, su ogni passaggio di questa vicenda.

Resta però una sensazione difficile da ignorare. Quella di una distanza tra ciò che si mostra e ciò che si vive davvero. Una distanza che, a volte, diventa invisibile agli occhi degli altri, fino a quando non è troppo tardi.