Ragazzi e memoria s’incontrano tra muri graffiati e oggetti minimi. A Roma, al Museo di via Tasso, la Resistenza riemerge viva: non una teca da guardare, ma una voce che chiama per nome.

Giovani Guide Rivivono la Resistenza: Storie di Memoria e Liberazione al Museo di Via Tasso

Entrare al Museo Storico della Liberazione, in via Tasso a Roma, è sentire la storia parlare piano. Non urla. Sceglie dettagli che restano addosso. L’involucro di un panino con scritto “Forza mamma”. Un calzino cucito a mano, pieno di parole nascoste. Manifesti, documenti, fotogrammi tremanti. Sono cose piccole, ma non sono piccole vite.

Questo luogo è nato dal dolore dell’occupazione nazista del 1943-44. Qui la polizia tedesca interrogò e rinchiuse partigiani, staffette, civili. Le pareti portano ancora nomi, date, preghiere. Alcuni prigionieri finirono alle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944: 335 persone uccise. È un numero che pesa. Ma non basta contarlo. Bisogna ascoltarlo.

Dal 4 al 7 giugno, la IV edizione de “La Resistente – Festival della memoria e della Liberazione” trasforma queste stanze in un laboratorio vivo. Gli oggetti non restano muti. Le storie non si fermano al cartellino. Il museo apre le celle, i corridoi, i passaggi stretti a un racconto che cambia passo.

E il passo lo danno loro. Ragazze e ragazzi sotto i 18 anni. Le nuove guide. La sorpresa arriva a metà percorso, quando scopri che a guidarti è una voce giovane. Non un copione scolastico, ma uno sguardo che mette insieme passato e presente. Queste guide under 18 imparano i fatti, li rispettano, e poi li portano a misura di chi ascolta. Non declamano. Chiedono: tu, qui dentro, cosa avresti fatto?

Il luogo, la traccia, il presente

Via Tasso non è un museo tradizionale. È una casa-prigione con celle originali, graffiti autentici, testimonianze incise. La visita affronta dati precisi e verificabili. Si parla di rastrellamenti, di reti clandestine, di stampa resistente. Si citano luoghi-chiave di Roma occupata. Si ricostruiscono percorsi reali, giorno per giorno. La memoria sta nei dettagli: un biglietto piegato quattro volte, un nome cancellato a metà, un elenco di famiglie in attesa.

I ragazzi come ponte

Nel festival “La Resistente”, le guide giovani lavorano su queste tracce. Usano letture brevi, oggetti, silenzi. Non spettacolarizzano. Danno tempo alle parole. Un ragazzo indica l’involucro con “Forza mamma” e si ferma. Una ragazza sfiora il calzino cucito, poi racconta la storia di chi lo portava. Non recitano eroi. Parlano di persone. È didattica, ma è anche cura: un gesto lento, un invito a guardare meglio.

C’è anche il rigore. I fatti storici restano centrali. Le date non si toccano. Le biografie non si romanzano. Quando un dettaglio non è certo, lo dicono. È il patto con il pubblico: la Storia non è materiale malleabile. La Resistenza non è souvenir.

Quattro giorni bastano? Forse no. Ma bastano a spostare qualcosa. A ricordare che la Liberazione non è parola da anniversario, è un verbo al presente. Si esercita, si trasmette. Magari proprio così: un passo dopo l’altro, in un corridoio stretto, seguendo una voce giovane che apre una porta e lascia entrare luce.

Uscendo, ti resta una domanda semplice, e urgente: cosa possiamo fare, oggi, perché quel calzino cucito e quel “Forza mamma” non diventino mai lettera morta?