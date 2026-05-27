Un mattino qualunque, un’ombra che saltella tra rotonde e viali. La città si ferma, i telefoni vibrano, la curiosità corre più veloce delle sirene. E da qualche parte, un canguro sceglie la strada meno ovvia.

Fuga insolita: un canguro elude la polizia

All’inizio sembrava uno scherzo. Un canguro in periferia, in mezzo ai capannoni e ai parcheggi vuoti. Le prime segnalazioni, non ancora confermate dalle autorità, parlavano di un avvistamento all’alba vicino a una rotonda. Qualcuno ha rallentato, qualcuno ha filmato. Tutti hanno pensato la stessa cosa: come ci è finito qui?

Non è impossibile. Capita che un animale esotico scappi da una struttura privata o da un parco faunistico dopo un temporale, una recinzione danneggiata, una svista. La legge italiana consente la detenzione solo con autorizzazioni precise, controlli veterinari e misure di sicurezza severe. Eppure l’imprevisto, a volte, bussa lo stesso.

Poi il dettaglio che cambia l’aria. L’animale non si limita a farsi vedere. Prende velocità, piega tra le auto, imbocca un viale laterale. Le pattuglie provano a chiudere le uscite senza lampeggianti: meno rumore, meno stress. Ma il canguro è progettato per i grandi spazi. Un rosso adulto può toccare i 60-70 km/h e superare in un balzo i 7-8 metri. In città basta un salto ben piazzato per bruciare un incrocio.

Quando la realtà supera la cronaca

Qui scatta l’inseguimento più strano dell’anno. La polizia rallenta. I Carabinieri Forestali si coordinano con il veterinario di zona. Le priorità sono due: proteggere le persone e non far del male all’animale. Le linee guida europee sull’intervento con fauna libera indicano prudenza: meglio seguire a distanza, spegnere le sirene, evitare strette improvvise. La teleanestesia esiste, ma richiede campo aperto, tiro pulito, tempi di azione del farmaco. In un tessuto urbano fatto di cancelli, marciapiedi, autobus e curiosi affacciati alle finestre, è un azzardo.

A metà mattina succede ciò che nessuno si aspetta e tutti racconteranno al pranzo: il canguro sfrutta una scarpata erbosa, supera un guardrail con due falcate e scompare dietro una siepe. Non ci sono conferme ufficiali sulla cattura. Di certo, il filo rosso rimane: più provi a stringerlo, più lui apre spazio.

Cosa fare se lo incroci

Mantieni la distanza. Almeno 30 metri. Niente rincorse, niente foto a un palmo dal muso. Chiama subito il 112 (o il 1515 dei Carabinieri Forestali) e indica punti chiari: via, civico, riferimenti visivi. Se sei in auto, accosta in sicurezza. Luci di emergenza. Evita clacson e abbaglianti. Non offrire cibo. Un animale selvatico stressato può reagire in modo imprevedibile. Avvisa la polizia locale e, se richiesto, l’ASL veterinaria per il supporto sanitario.

Qualche dato utile, per inquadrare. Un maschio adulto supera spesso 1,5 metri d’altezza in posizione eretta. Può coprire chilometri senza stancarsi. Ha campo visivo ampio ai lati, ma punti ciechi davanti: per questo taglia spesso di lato, poi scatta in diagonale. In città, tombini, recinzioni e vetri sono trappole. Una gestione corretta riduce rischi e danni. Ed è per questo che le pattuglie, quando possono, lasciano che il canguro punti verso aree verdi e agricole, dove l’intervento diventa più sicuro.

Resta una domanda sospesa nell’aria, come la polvere dopo un balzo. Che cosa dice di noi una fuga così? Forse che la normalità ha bisogno, ogni tanto, di un imprevisto che la metta a fuoco. O che la città, sotto il cemento, conserva ancora un istinto: fare spazio a ciò che non capisce subito. E chiedersi, per un attimo, chi sia davvero l’ospite e chi il padrone della strada.