Addio a Claudio Sterpin, l’ultimo a parlare con Liliana Resinovich

Si è spento a 86 anni Claudio Sterpin, figura centrale nel caso Liliana Resinovich, ancora oggi segnato da domande senza risposte.

Quando si pronuncia il nome di Claudio Sterpin, il pensiero corre subito a una vicenda che da oltre quattro anni continua a far discutere, a dividere, a interrogare. Sterpin è morto a 86 anni, ricoverato da lunedì all’Ospedale di Cattinara. La notizia è stata resa pubblica nella serata del 13 febbraio durante la trasmissione televisiva Quarto Grado.

Ma la sua figura non era solo quella di un uomo anziano, ex maratoneta, con una vita alle spalle. Era, soprattutto, l’ultimo ad aver parlato con Liliana Resinovich la mattina del 14 dicembre 2021, giorno in cui la donna scomparve da Trieste.

L’ultima telefonata prima della scomparsa di Liliana

Tra Sterpin e Liliana c’era una relazione. Non un semplice rapporto di conoscenza, ma un legame che negli anni era diventato parte centrale della ricostruzione investigativa. Il suo racconto, fin dall’inizio, è stato uno dei tasselli fondamentali per comprendere cosa possa essere accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa.

Il corpo di Liliana fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Da allora, la vicenda non ha mai smesso di sollevare dubbi. Le versioni, le ipotesi, gli approfondimenti giudiziari e mediatici si sono susseguiti senza mai arrivare a un punto definitivo. Claudio Sterpin, nel tempo, è diventato una presenza costante nei dibattiti pubblici legati al caso.

Scontri pubblici e tensioni giudiziarie

Negli ultimi anni il confronto tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è stato spesso acceso. Accuse reciproche, dichiarazioni forti, interviste, smentite. Una vicenda che si è consumata non solo nelle aule giudiziarie, ma anche davanti alle telecamere.

Le tensioni sono sfociate in veri e propri contenziosi legali, alimentando un clima di scontro che ha accompagnato l’intero sviluppo del caso. E mentre il tempo passava, le domande restavano.

Un capitolo che si chiude, ma non la storia

La morte di Claudio Sterpin rappresenta la fine di un capitolo umano dentro una vicenda ancora irrisolta. Con lui se ne va una voce che, nel bene o nel male, è stata parte integrante della ricostruzione degli eventi.

Resta una storia che continua a interrogare l’opinione pubblica. Resta una scomparsa che ha segnato profondamente una città e non solo. E resta quella sensazione sospesa, tipica dei casi che non trovano una risposta chiara, che il tempo non basti a spegnere le domande. Perché alcune storie non finiscono quando si chiude una pagina. Restano lì, in attesa di verità.

Claudio Sterpin lo diceva spesso in TV: “Non so se vedrò la fine di queste indagini, non so se saprò chi ha ucciso Liliana”. Purtroppo ora quelle parole si sono avverate.