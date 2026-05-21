Anticipo TFR per Ristrutturazione Casa: Guida su Requisiti e Tassazione

Quando la casa chiama e il portafoglio fa spallucce, l’idea di usare l’anticipo del TFR per ristrutturare smette di essere un piano “da grandi” e diventa terribilmente concreta: opere, preventivi, rumore di trapano e un cuscinetto che già possiedi, messo da parte anno dopo anno.

C’è un momento in cui guardi il soffitto e capisci che non è più tempo di cerotti. Serve un impianto nuovo, non una ciabatta in più. Qui entra in gioco l’anticipo TFR: una valvola di ossigeno che la legge riconosce, ma con paletti precisi. E con una differenza che pesa: non tutti i lavori sbloccano quei soldi. La ristrutturazione casa è ammessa, sì; le semplici sistemazioni no. E già qui, spesso, ci si perde.

Ricordo la telefonata di un amico: “Posso chiedere il TFR per rifare il bagno?”. Dipende. Se parliamo di piastrelle e sanitari uguali ai precedenti, è manutenzione ordinaria. Se invece rifai anche gli impianti, sposti tramezzi, aggiorni tubazioni e scarichi, entri nel territorio della manutenzione straordinaria. Tradotto: solo la seconda apre davvero la porta all’anticipo, e solo dopo un certo traguardo.

Requisiti pratici (quelli che contano davvero)

Anzianità: servono almeno otto anni di servizio continuativo con lo stesso datore di lavoro. Cambiare azienda azzera il conteggio.

Importo: puoi ottenere al massimo il 70% del TFR maturato fino a quel momento.

Limiti aziendali: per legge, ogni anno l’azienda può accogliere richieste fino al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti. Priorità alle spese sanitarie documentate; la ristrutturazione viene dopo.

Frequenza: per norma l’anticipo si può chiedere una sola volta nell’arco del rapporto. Alcuni contratti collettivi migliorano la regola: verifica il tuo.

Lavori ammessi: contano interventi di manutenzione straordinaria sulla tua abitazione principale (o dei figli), per esempio rifacimento di tetto e facciate, adeguamento sismico, sostituzione integrale di impianti elettrici o idraulici, accorpamenti/frazionamenti con opere; non passano tinteggiature, pavimenti “come prima”, infissi senza modifiche strutturali.

Prove da allegare: titolo edilizio (CILA/SCIA o permesso, se dovuto), preventivi e poi fatture, eventuale dichiarazione che si tratta di “prima casa”, bonifici parlanti. Senza carte, l’azienda può dire no anche con lavori ammissibili.

Piccolo aneddoto utile: Giulia ha chiesto l’anticipo per rifare il tetto e mettere il cappotto. Aveva CILA, relazione tecnica e capitolato. È passata senza intoppi. Luca voleva cambiare sola pavimentazione e porte interne: richiesta respinta, e a norma di legge non c’era appello.

Tassazione: quanto resta davvero in tasca

L’anticipo del TFR è soggetto a tassazione separata. Il datore applica una ritenuta calcolata sull’aliquota media dei tuoi redditi degli ultimi anni (criterio legale), non sull’aliquota marginale corrente. Niente contributi previdenziali. Un esempio orientativo: su 20.000 euro di TFR accantonato, l’anticipo massimo è 14.000. Con un’aliquota media del 26%, in tasca arrivano circa 10.360 euro. È solo un calcolo di massima: l’importo effettivo può variare con i tuoi redditi storici e i conguagli fiscali. Ricorda anche l’imposta sostitutiva del 17% che colpisce la rivalutazione annuale del TFR: non la vedi tutta in busta dell’anticipo, ma esiste e incide sul montante complessivo.

Se hai trasferito il TFR in un fondo pensione, le regole cambiano: le anticipazioni si chiedono al fondo, dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa, con una fiscalità dedicata (più favorevole per le spese sanitarie, diversa per casa e “altre esigenze”). Verifica il regolamento del tuo fondo prima di muoverti.

Un ultimo consiglio pragmatico: prima di fare domanda, parla con l’ufficio del personale e con il tecnico che segue i lavori. Un dettaglio nel titolo edilizio o una dizione in fattura (“manutenzione straordinaria su impianto…”) può fare la differenza tra sì e no. E tu, cosa rimetteresti a nuovo se potessi trasformare i risparmi silenziosi del tuo TFR in un pezzo di futuro abitabile?