Michelle Hunziker svela i segreti della sua bellezza: cambiamento costante e nessuna paura dei 50 anni

Michelle Hunziker accoglie il tempo che passa con curiosità, non con timore: la sua idea di bellezza nasce dal corpo che si muove, dalla pelle che respira, dalla mente che si apre al cambiamento. Un invito sincero a vivere i 50 come un orizzonte più largo, non come un confine.

È facile dire “bellezza”. Più raro è darle un significato che resista ai riflettori. Michelle Hunziker, showgirl e imprenditrice, madre di tre figlie e da poco nonna, lo racconta con naturalezza in una recente conversazione: per lei la bellezza è un insieme. Non è solo crema e trucco. È respiro, movimento, scelte costanti. E soprattutto, cambiamento.

Qui sta il punto che arriva a metà, quasi in sordina: Michelle non vuole “fermare” nulla. Vuole adattarsi. Fa spazio alle trasformazioni del corpo, accetta nuove priorità, impara strumenti nuovi. È questa la sua forza: nessuna paura dei 50 anni, ma una specie di fiducia operosa. Quella che ti fa dire “oggi faccio meglio di ieri, domani vedrò”.

Da questo sguardo nasce un metodo semplice. Michelle cura i fondamentali: sonno, allenamento, pelle, cibo, testa. L’ordine cambia, l’impegno resta. È un approccio che la scienza appoggia. Il sonno regolare sostiene la pelle e gli ormoni; gli esperti consigliano 7-9 ore per gli adulti. L’allenamento di forza aiuta a conservare il tono: dopo i 30 anni la massa muscolare può calare del 3-8% per decennio, e il lavoro con pesi o corpo libero 2-3 volte a settimana limita la perdita. Con l’avvicinarsi della menopausa, il crollo degli estrogeni accelera la riduzione di collagene cutaneo; proteggere la pelle con SPF quotidiana e attivi come i retinoidi ha prove solide sui segni del photoaging.

Michelle non recita un copione tecnico. Lei prova, aggiusta, ascolta. Sui social condivide sessioni brevi, esercizi funzionali, routine che richiedono costanza più che eroismo. A tavola preferisce equilibrio: proteine ad ogni pasto per la muscolatura, verdure e fibre (25-30 g al giorno è un obiettivo realistico), idratazione senza fanatismi. Non insegue mode estreme: sceglie abitudini che può tenere anche quando la giornata scappa via.

Bellezza olistica, versione quotidiana

Pelle: detergi con delicatezza, proteggi con crema solare anche d’inverno, inserisci gradualmente un retinoide serale e una vitamina C al mattino. È la coppia con più evidenze per luminosità e grana.

Movimento: 150 minuti a settimana di attività moderata sono la base. Se puoi, aggiungi forza e mobilità. Bastano 20-30 minuti mirati, costanti.

Mente: riduci il rumore. Cinque minuti di respirazione, un quaderno per le idee, una camminata senza telefono. La serenità si allena.

Dati che aiutano a scegliere

Dopo i 20 anni, la pelle può perdere circa l’1% di collagene l’anno; nei primi 5 anni dopo la menopausa la riduzione può essere più rapida. Protezione solare e retinoidi fanno davvero la differenza.

L’apporto proteico per chi è vicino ai 50 può salire a 1-1,2 g/kg al giorno per preservare il muscolo, salvo controindicazioni.

Due sedute di forza a settimana migliorano densità ossea e postura, elementi chiave per una bellezza che coincide con la funzionalità.

Michelle aggiunge poi una cosa semplice e potente: divertirsi. Un sorriso autentico, un trucco luminoso, i capelli curati senza rigidità. L’autenticità fa sembrare il viso più “vivo” di qualsiasi filtro. Il resto sono strumenti, non gabbie.

La sua lezione è chiara: non servono promesse miracolose. Serve una relazione onesta con il proprio tempo. Allora i 50 non fanno paura. Sono una nuova stagione. E tu, cosa cambierai da domani mattina per far sentire al tuo corpo che è ancora casa?