Putin incontra Xi: Rafforzamento dell’asse Russia-Cina e annunci di esercitazioni nucleari

Un aereo atterra a Pechino all’alba. Porte che si aprono, mani tese, sorrisi misurati. Tra velluti e tavoli lunghi, Putin e Xi Jinping mettono in scena un’intesa che parla da sé. Fuori, il mondo fa i conti con missili, droni e nervi tesi. Dentro, parole di “pace” e un messaggio che pesa: tre giorni di esercitazioni nucleari annunciate da Mosca.

Meno di una settimana dopo la visita di Donald Trump, chiusa con esiti ancora poco chiari, Vladimir Putin sceglie la Via della Seta come passerella politica. Arriva a Pechino per “celebrare” un rapporto che il Cremlino definisce a “un livello senza precedenti”. La formula è nota. Ma oggi ha un suono diverso. L’asse Russia-Cina non è più una suggestione. È una struttura. Regge sanzioni, crisi energetiche, tentativi di isolamento.

Pechino accoglie, Mosca rilancia. Si parla di “stabilità regionale” e di “ordine multipolare”. La parola “pace” torna spesso. Resta però appesa alle condizioni poste dai protagonisti, e agli orizzonti del conflitto in Ucraina. Intanto, nelle regioni di confine russe e sulle infrastrutture energetiche, gli attacchi con droni continuano. La tensione sale. E proprio mentre Putin stringe la mano a Xi, il ministero della Difesa russo annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari tattiche. Il tempismo non è casuale. Il messaggio è di deterrenza: Mosca vuole mostrare che la scala dell’escalation non la decide solo il fronte occidentale.

Un asse che corre su energia e sicurezza

Sotto la superficie dei proclami, ci sono cifre. Nel 2023 gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino hanno superato i 240 miliardi di dollari, con una quota in rubli e yuan ormai prevalente. Il petrolio russo ha trovato in Cina un compratore stabile, mentre il gas del Power of Siberia cresce verso i 38 miliardi di metri cubi annui previsti. È una rete di energia e logistica che riduce la dipendenza dalle rotte occidentali. È anche un paracadute industriale: macchine utensili, componenti, tecnologia civile a doppio uso, su cui l’Occidente esercita pressioni crescenti. Qui la Cina cammina su una linea sottile, tra convenienza e rischio di sanzioni secondarie. Finora l’equilibrio ha retto. Ma ogni nuovo pacchetto di restrizioni rimette in gioco le carte.

Il messaggio a Washington e Kiev

Il viaggio serve anche a questo: dire a Washington e a Kiev che l’alleanza resiste e si amplia. Xi offre cornice diplomatica, Putin porta il peso militare. “Lavoriamo per la pace”, ripetono. Ma la pace che immaginano non coincide con quella cercata in Europa. Le esercitazioni nucleari lo ricordano con nettezza. Sono tattiche, sì, e non c’è traccia di impiego reale. Eppure, quando si muovono unità missilistiche e aviazione con capacità speciali, il mercato dell’ansia globale reagisce. Le borse orientali tirano il freno. Il prezzo del greggio ondeggia. Le capitali alleate aggiornano i propri dossier.

In strada, intanto, la vita scorre. A Pechino, un tassista racconta che i clienti stranieri sono tornati, ma con domande nuove. “Quanto durerà?”, chiede. È la stessa domanda che rimbalza a Mosca, Kiev, Varsavia. Non abbiamo risposte certe. Abbiamo segnali. Un asse più saldo. Un linguaggio di diplomazia che cammina a braccetto con la forza. E un mondo che, ogni volta che un aereo tocca terra nella capitale cinese, trattiene il respiro per un secondo in più. Quanto basta per capire se il futuro, oggi, si sta avvicinando o si sta soltanto mettendo in posa.