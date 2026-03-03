Perché stasera, 3 marzo, La Ruota della Fortuna non va in onda

Stasera accendi la tv, cerchi il sorriso di Gerry e la voce di Samira… e invece no. Per una sera La Ruota si ferma.

Martedì 3 marzo 2026 La Ruota della Fortuna non va in onda su Canale 5. Nessun problema tecnico, nessun colpo di scena dietro le quinte. È una scelta precisa di Mediaset, che ha deciso di trasmettere in prima serata la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter.

Insomma, il quiz lascia spazio al pallone. Succede raramente, ma stavolta è toccato proprio al game show che negli ultimi mesi non si era mai fermato.

L’annuncio di Gerry in diretta

A dirlo chiaramente è stato lo stesso Gerry Scotti nella puntata del 2 marzo. Con il suo tono diretto, ha anticipato il match, parlando del derby tra il Como guidato da Fabregas e l’Inter che sta dominando il campionato. Nessuna frecciatina calcistica, nonostante la sua nota fede milanista.

Poi, con la solita ironia, si è rivolto a Samira Lui: “Se vuoi andare al cinema con le amiche puoi farlo, è la tua prima libera uscita”. Una battuta semplice, ma che rende bene l’idea: questa pausa è davvero un’eccezione.

Il programma era tornato in onda il 14 luglio 2025 e da allora aveva tirato dritto, senza pause, nemmeno durante Natale o Capodanno. Tutti i giorni, festivi compresi.

La prima pausa dopo otto mesi

Parliamoci chiaro: uno stop dopo otto mesi consecutivi non è uno scandalo. Però fa effetto. Perché il quiz è diventato un appuntamento fisso dell’access prime time.

La scelta di spostarlo nasce anche da questioni strategiche. Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia in chiaro e vuole valorizzare il prodotto anche su Canale 5, soprattutto in vista delle future trattative sui diritti televisivi. Un equilibrio delicato tra ascolti, pubblicità e rapporti con la Lega.

Nel frattempo su Italia 1 resta confermato Le Iene presentano – Inside, che per natura non può slittare facilmente senza perdere attualità.

Quando torna La Ruota della Fortuna

La buona notizia? Si tratta solo di una pausa di una sera. Il programma tornerà regolarmente mercoledì 4 marzo.

I numeri parlano chiaro: anche durante la settimana del Festival di Sanremo, tra il 24 e il 28 febbraio, il quiz ha tenuto davanti allo schermo tra i 3,6 e i 4 milioni di spettatori. Un risultato solido, considerando la concorrenza.

È stato praticamente l’unico vero tentativo di controprogrammazione forte di Canale 5 durante Sanremo. Persino C’è posta per te aveva lasciato spazio nella serata finale.

E ora cosa succede?

La Coppa Italia potrebbe tornare a occupare Canale 5 anche per le semifinali di ritorno, ma se ne parlerà più avanti, verso fine aprile. Intanto la finale è fissata per il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Per stasera, quindi, niente tabellone da girare e niente consonanti da indovinare. Solo calcio. E domani si riparte, come se nulla fosse.