Sapevate che Gerry Scotti viveva con un altro uomo nel suo stesso appartamento? L’incredibile rivelazione che lascia tutti a bocca aperta.

Il conduttore pavese, Gerry Scotti è uscito allo scoperto, durante un’intervista e ha fatto sapere a tutti gli appassionati e i telespettatori di condividere il suo appartamento con un altro uomo.

Una dichiarazione alquanto sorprendente per gli addetti ai lavori che hanno paventato qualche perplessità su di lui, a proposito di scelte personali e sentimentali.

I dubbi sono venuti tutti a galla dunque e hanno per un attimo soppiantato le meravigliose esperienze a cui Gerry ha preso parte e per le quali è diventato un personaggio celebre.

Basta pensare alla conduzione di Caduta Libera, il quiz show che ha ridato vigore e fiducia alla figura da professionista di Scotti.

Nel novero dei programmi da lui presieduti ci sono anche il “Milionario“, nel passato meno recente, fino ad arrivare a Tu Si Que Vales, dove il presentatore pavese fa parte di una folta giuria, composta dai colleghi, Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Maria De Filippi

Gerry Scotti e la casa condivisa insieme ad un altro: di chi si tratta

Grazie all’esperienza sul piccolo schermo di Tu Si Que Vales, Gerry Scotti si è ritagliato il giusto spazio per arricchire ancor più di trionfi e successi la sua già ricca bacheca.

Per Gerry, il contest del sabato sera in Mediaset è soltanto l’ultimo tassello di un puzzle speciale di esperienze in tv che hanno contribuito a fare grande il personaggio in questione e farsi amare per la sua schietta e buffa personalità.

A proposito di Tu Si Que Vales, Gerry ha un ottimo rapporto con tutti i suoi colleghi di viaggio, con i quali contribuisce ad arricchire di sorrisi e buon umore le case dei telespettatori.

Il programma va in onda negli studi televisivi in quel di Roma, dove Gerry si ferma per alcune settimane all’anno. Naturalmente, il conduttore pavese può beneficiare di un appartamento nella Capitale che gli permettere di avere i soliti spazi personali.

In questa dimora però a detta sua non è solo ma a condividere la privacy con lui è un altro uomo, un grande amico con il quale Gerry ha più volte confidato di avere un’ottima intesa anche fuori dal piccolo schermo.

A condividere l’appartamento di Roma con Zio Gerry è Rudy Zerbi. Scotti ha detto di trovarsi particolarmente a suo agio in casa con lui, anche perché conosceva il padre, Davide Mengacci con il quale aveva un rapporto straordinario, da “fratello maggiore” proprio come con il collega di Tu Si Que Vales.