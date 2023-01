Alex Zanardi, sembrava un sogno è invece è la realtà: cosa sta per accadere

Novità clamorose per l’ex pilota di Formula 1 e handbike, Alex Zanardi. Gli ultimi aggiornamenti su di lui tengono tutti col fiato sospeso.

La carriera di Alex Zanardi è stata davvero unica e quasi senza precedenti per un campione di grande prestigio a bordo della monoposto.

Purtroppo per il pilota della handbike il destino non è stato di certo benevolo a causa dei numerosi incidenti che l’hanno tenuto a più riprese sul filo spinato e sospeso tra la vita e la morte.

L’ultimo grave incidente ha fatto presagire qualcosa di terribile dalle parti del pilota, finito in coma farmacologico e sotto controlli serrati.

La dea bendata però ha giocato ancora una volta a suo favore ed oggi l’ex campione a bordo della monoposto “Jordan“ dovrà eseguire un lungo percorso di riabilitazione, prima di tornare magari a provarci ancora una volta a prenderci gusto e confidenza con le piste

Alex Zanardi, novità sorprendenti per l’ex campione di Formula 1: non ci volevamo credere

Nonostante la sua voglia di mettersi in gioco e dimostrare a tutti di essere ancora un vincente, del personaggio di Alex Zanardi se ne parla come se fosse già una leggenda che ha appeso al chiodo casco e guanti già da un bel pezzo.

All’epoca era un baldo giovane pronto a mettersi subito in discussione e dimostrare le proprie capacità da pilota a bordo delle monoposto. In quel periodo però subì la pressione dell’altro campione di lunga data, Michael Schumacher, vittima di un brusco stop che permise l’esordio assoluto di Alex sulla pista della tanto amata Formula 1.

A quei tempi, Alex era reduce da un campionato strepitoso in Formula 3.000 e quando venne chiamato in causa dagli addetti della monoposto, Jordan “DHL” iniziò subito a far vedere di che pasta era fatto.

Quella vettura segnò definitivamente il passaggio di Alex in Formula 1 dove il campione della handbike iniziava la sua speciale carriera, arricchita da lì a poco di successi e trionfi.

La medesima monoposto oggi è già etichettata come un’auto leggendaria, per le vetrine di lusso delle aste più pazze che si tengono ogni anno in giro per il mondo. Fino a poco tempo fa era stato un imprenditore belga a custodirla.

Ora che la Jordan che fu di Zanardi è tornata nelle mani delle case d’aste viene riconsiderata in vendita ad un prezzo base che oscilla tra 1 milione e 400 mila euro e 2 milioni.

Numeri a dir poco spaventosi per la monoposto di colore giallo che diede il via alla superba carriera di Alex Zanardi. Durante la prossima asta che si terrà in un enorme salone di Parigi, la vettura monoposto conoscerà il suo nuovo proprietario.