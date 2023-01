“Ma Zhang non è geloso?”, Melissa Satta sporgenze e spacco illegali per “King T.”: digli che sei meglio di Diletta – FOTO

Melissa Satta esce allo scoperto con un’anteprima di fuoco in dolce compagnia di King T., ex conoscenza della Leotta. E Zhang? Che intreccio!

Significativo e non poco è lo scatto dell’ultima ora sui social per Melissa Satta.

Il nuovo volto giornalistico di Sky Sport ha lasciato tutti col fiato mozzato non solo da un punto di vista della bellezza, sempre energica e spettacolare dell’ex compagna di Kevin Prince Boateng dalla cui relazione è nata anche una meravigliosa bambina.

Gli intrecci di mercato in questo periodo si confondono con quelli legati ai sentimenti e ai presunti flirt attribuiti alla nuova regina di Sky. Secondo voci di corridoio ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia, tra lei e il presidente dell’Inter, Steven Zhang.

E’ ancora presto per considerare il flirt una cosa seria, anche perché ad ora le conferme apparirebbero soltanto in forma scritta attraverso i social.

Nel frattempo in occasione dell’anteprima della trasmissione sportiva di Gol Deejay, Melissa confonde la mente dei fan e si palesa accanto al palestrato “King T.” detto Toretto, ovvero l’ex di Diletta Leotta

Melissa Satta sfida Diletta a distanza: il primo piano dal basso che mette tutti k.o. In due l’atmosfera si fa ancora più incandescente

Con l’ultimo scatto in ordine cronologico di tempo, intercettato sul profilo social di una delle bellezza e modelle più affascinanti d’Italia, si è accesa una nuova e scoppiettante rivalità a distanza.

Il nuovo volto giornalistico di Melissa Satta in quel di Sky Sport sta letteralmente bruciando le tappe. Il guanto di sfida è stato lanciato nei confronti della rivale sull’altra sponda del naviglio, Diletta Leotta.

Melissa è apparsa in un’anteprima di “Gol Deejay”, in dolce compagnia dell’ex più chiacchierato di Diletta, il pugile Toretto.

I fan hanno immediatamente esternato considerazioni e fatto paragoni tra il presunto nuovo compagno dell’ex di Boateng, Steven Zhang e l’ex fidanzato della Leotta.

La foto a braccia conserte di entrambi, pronti a raccontarvi la scorpacciata di gol degli ultimi giorni in giro per i campionati più blasonati d’Europa sta facendo il giro del web e potrebbe ribaltare ogni pronostico su flirt e presunti segreti che ruotano attorno al personaggio di Melissa Satta.

La modella milanese come se non bastasse si è preparata per l’evento nel miglior modo possibile, tra trucco abbondante e un aspetto fisico invitante e quasi perfetto.

Il maglione di lana tiene a caldo i sentimenti ma regala uno spettacolo di forme super sporgenti che catturano immediatamente la liason dei fan con una vista dal basso da far venire un colpo all’istante.

Non è da meno lo spacco di gonna frontale che mette in difficoltà persino il collega Daniele Scardina (Toretto) al suo fianco in questa meravigliosa esperienza lavorativa.

Cosa penseranno ora gli appassionati di gossip e gli ammiratori più stretti di Melissa: gossip ribaltato? La verità non è lontana…