Mara e Paola partoriscono a 24 ore di distanza: sono madre e figlia

In un ospedale di Napoli una madre e una figlia hanno partorito a 24 ore di distanza l’una dall’altra.

Mara in un giorno è diventata mamma e anche nonna. Infatti sua figlia Paola ha partorito a ventiquattro ore di distanza da lei.

È accaduto all’ospedale Cardarelli di Napoli. Mara, 35 anni, e Paola, 20 anni, sono madre e figlia. Quando Paola è nata, Mara era poco più che una bambina: aveva appena 15 anni. Ad unire le due donne, oltre al loro rapporto di sangue, le diverse gioie della vita. Le due donne al momento condividono la stanza di degenza del Cardarelli nel reparto di ostetricia e ginecologia ed hanno dato alla luce a poco più di di 24 ore di distanza due bellissimi bambini: Futura e Giovanni. Per Mara e Paola è stato spontaneo scegliere il Cardarelli. Il dottor Claudio Santangelo, primario dell’ostetricia e ginecologia del nosocomio partenopeo ha spiegato: “Le signore Mara e Paola stanno bene, così come i loro meravigliosi bambini. Come reparto, abbiamo come priorità tutelare la salute e il benessere delle donne e dei nuovi nati; lo facciamo lavorando di continuo sui percorsi di sicurezza e intervenendo sull’accoglienza e il supporto alle neomamme“. Il Cardarelli nel 2022 ha registrato circa 740 parti, segnalandosi per un lieve aumento rispetto all’anno precedente. L’accompagnamento al parto naturale avviene utilizzando la tecnica del parto in acqua, la cromoterapia, l’aromaterapia e, da poco, la tecnica del Rebozo.

In un altro ospedale madre e figlia sono morte quasi contemporaneamente

E mentre a Napoli una madre e una figlia hanno partorito a poche ore di distanza l’una dall’altra, all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, invece, purtroppo madre e figlia sono morte a poche ore l’una dall’altra. Si tratta di Sara Palmiero, 47enne ex arbitro e la madre Rossella Boi, di anni 78. La prima a spirare è stata la figlia: Sara è stata stroncata da un malore improvviso mentre era a casa. Arrivata in ospedale in condizioni già molto critiche, i medici non sono riusciti a salvarla. Poche ore dopo è venuta a mancare anche la mamma Rossella che era ricoverata in quello stesso ospedale da diverse settimana. Sulla morte di Sara Palmiero la Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia per capire le ragioni di questo decesso improvviso.