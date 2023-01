Sanremo 2023, clamorosa novità sulla co-conduttrice: senza parole

Cresce l’attesa per Sanremo 2023 e una clamorosa notizia sulla conduttrice lascia tutti senza parole. Scopriamo i dettagli.

Manca sempre meno a Sanremo 2023, il Festival della canzone italiana che da sempre cattura l’attenzione dei media.

Per la quarta edizione consecutiva sarà Amadeus al timone della kermesse canora più conosciuta nel mondo.

Già sono stati resi noti quelli che saranno i Big che saliranno sul palco dell’Ariston ad animare la gara e contendersi il titolo di nuovo vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo.

Tanti saranno anche gli ospiti, annunciati dallo stesso conduttore e direttore artistico, ad alternarsi nel corso delle cinque serate, pronti a regalare tanto spettacolo e buona musica.

Come accade in ogni edizione, a catturare l’attenzione dei media sono le figure femminili che affiancheranno il conduttore sul palco.

La più attesa e chiacchierata è senza dubbio Chiara Ferragni, la prima co-conduttrice scelta ed annunciata già tempo fa. La bella influencer milanese sarà al fianco di Amadeus durante la prima e l’ultima serata del Festival.

Sanremo 2023, la conduttrice che rifiuta l’offerta di Amadeus

Il Festival di Sanremo è sempre stato oggetto di discussione da parte dei media anche per quanto concerne la presenza delle co-conduttrici che saliranno sul palco nel corso delle serate.

Oltre alla Ferragni, il timoniere della settantatreesima edizione ha reso noti i nomi delle altre donne che lo affiancheranno durante la kermesse ligure.

Si va da Francesca Fagnani, a Paola Egonu e Chiara Francini. Ma c’è una notizia clamorosa che ha scosso l’ambiente del Festival. Una donna, infatti, ha scelto di non essere presente, rifiutando così la proposta di Amadeus.

Si tratta della bella Natalia Estrada, che avrebbe deciso di non partecipare nonostante i numerosi tentativi del direttore artistico di riportarla in televisione.

Ma per la conduttrice spagnola non c’è stato verso di cambiare idea. La Estrada infatti ha deciso già anni fa di abbandonare le scene e di non voler tornare in tv.

Per Natalia il mondo della televisione appartiene ormai al suo passato e non vuole in alcun modo ritornare a farne parte.