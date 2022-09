Mental coach: perché allenare la mente è importante almeno quanto allenare il corpo

La figura del mental coach è sempre più al centro dell’interesse e proprio per questo mi fa piacere portare avanti questa rubrica nella quale spiego i vari aspetti di questa bella attività.

Scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per una consulenza personalizzata.

Tutti oggi sono pienamente consapevoli di quanto sia importante allenare il corpo. Infatti un corpo ben allenato non è soltanto più bello e più proporzionato ma è principalmente più sano.

Allenare la mente

Il nostro corpo non è fatto per poltrire e non è stato nemmeno fatto per svolgere attività che gli possano nuocere.

Al contrario il nostro corpo è fatto per muoversi in modo armonioso e sano. Ma questo vale anche per la nostra mente. La nostra mente è continuamente in attività eppure questa attività non sempre è qualcosa di positivo per noi. Durante i primi anni della nostra vita si è formata l’immagine che abbiamo di noi stessi e anche l’immagine che abbiamo del mondo. Infatti durante i primi anni della tua vita si è creata proprio quell’immagine che ancora oggi ti porti dietro sia di te stesso che del mondo che ti circonda.

Mettere i muscoli alle immagini mentali giuste

Purtroppo nel tempo non hai fatto altro che mettere i muscoli a quell’immagine quindi hai reso quell’immagine sempre più forte. Spesso però quell’immagine è molto limitante e ti porta a fare cose che non ti piacciono, a prendere decisioni sbagliate o anche a sentirti sempre demotivato e con scarsa autostima. Al posto di allenare quell’immagine negativa che hai di te stesso è il caso di cominciare ad allenare un’immagine positiva di te stesso. Ed è proprio questo che fa il mental coach. Il coach della mente esattamente come i coach sportivi crea i programmi più giusti per allenare in modo ottimale.

Sport e vita

Se coach sportivo crea gli allenamenti più giusti per allenare un calciatore ad essere particolarmente efficace nel suo sport, allo stesso modo il coach della mente allena la tua mente a sviluppare tutti quei circuiti mentali che ti sono concretamente utili nel tuo contesto. Ma soprattutto il coach della mente ha il compito di identificare e di renderti consapevole di quei circuiti mentali limitanti che hai dentro di te. Diventare consapevole dei circuiti di pensiero limitati è sicuramente il primo passo verso un forte miglioramento della propria vita. Scrivimi subito l’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org

Scopri tutto sulla figura del mental coach:

Mental coach: cosa fa e perché è fondamentale nello sport, la mente del campione

Mental coach: 4 frasi da ripetere per ritrovare concentrazione e motivazione, risultati forti

Mental coach: perché scrivere i tuoi pensieri ti aiuta a chiarirli e a migliorarli, un grande potere

Mental coach: l’esperto che ti fa ridisegnare le tue priorità quando la vita cambia

Mental coach: cambiare la propria vita cambiando la propria mente, un potere da esplorare

Mental coach: definiamo gli obiettivi e la strada che ti porta al successo, svolta