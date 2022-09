Riparte la stagione dello splendo game show. Ma per la prima de I soliti ignoti, arriva la richiesta particolare di Amadeus: ecco di cosa si tratta

I programmi estivi (considerati una pausa dalla normale stagione televisiva) si sono avviati ormai verso la loro conclusione. I pre-serata di luglio e agosto sono infatti stati accompagnati dallo storico Techetecheté. Ma il programma si avvia verso la conclusione per lasciare spazio alle trasmissioni di punta della Rai, che possono iniziare la loro stagione.

Tra questi, infatti, non potrà assolutamente mancare I soliti ignoti, game show di enorme successo e amatissimo dal pubblico che, in poco tempo, è diventato un vero e proprio cult dell’access time in casa Rai. Ma per la prima puntata de I soliti ignoti, arriva la richiesta particolare di Amadeus. Ecco di che cosa si tratta.

Riparte I soliti ignoti: ecco la richiesta particolare di Amadeus

Finalmente ritorna I soliti ignoti. Il game show condotto da Amadeus, attualmente il conduttore più amato in Italia e stabilmente al timone per la prossima conduzione del Festiva di Sanremo, è pronto a partire. Tuttavia, prima di iniziare con le investigazioni sui parenti misteriosi, c’è una richiesta particolare da parte di Amadeus.

Il presentatore, infatti, cerca concorrenti che possano partecipare attivamente al programma. L’annuncio è stato reso pubblico sulla pagina Facebook ufficiale del programma, oltre ad un promo in televisione. Sull’account si legge “stiamo lavorando alla prossima imperdibile edizione”, seguita dalla spiegazione su come partecipare.

Su post, infatti, viene spiegato che per partecipare al programma su Rai 1 è necessario iscriversi sul sito www.rai.it/raicasting. Servirà inoltrare un video di presentazione piuttosto breve, in modo da dare ai selezionatori elementi in più. “Venite a giocare in coppia – annuncia Amadeus nel promo tv – con vostro marito, vostro figlio, il nonno, la nonna! Vi aspettiamo!”.

Sembra quindi essere tutto pronto per l’inizio della nuova stagione della trasmissione televisiva amatissima dal pubblico italiano. Si ricomincia a settembre, e l’edizione andrà in onda sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, tranne nei sabati in cui toccherà a Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci, infatti, sarà trasmesso il sabato e andrà in onda a partire dalle 20 e 35.