Mental coach: 4 frasi da ripetere per ritrovare concentrazione e motivazione, risultati forti

Continua il nostro viaggio alla scoperta della figura del mental coach e in questa puntata vedremo come ritrovare concentrazione e motivazione sia qualcosa di assolutamente fondamentale.

Potrebbe sembrare quasi una strana formula magica, ma in realtà dovresti riflettere su una cosa molto importante. La tua mente ti parla continuamente.

Meglio se sei tu a stabilire cosa dice la tua mente

Infatti incessantemente la tua mente ti sottopone ad un chiacchiericcio interiore che commenta, valuta e giudica tutto quello che fai e tutto quello che ti succede attorno.

In questo non c’è assolutamente niente di male perché è assolutamente fisiologico che la mente in qualche modo ti esprima le sue valutazioni. Tuttavia queste valutazioni sono nient’altro che il riflesso di una programmazione che è nata nei primi anni della tua vita e che poi si è andata sempre confermato oppure modificando (più raramente). Sostanzialmente la programmazione che si riceve nei primi anni di vita rimane inalterata ma è importante capire che questa programmazione non ti è sempre utile. Molto spesso questa programmazione infatti non ti aiuta né nella concentrazione e neppure nella motivazione.

Frasi potenti

Essere concentrati durante un lavoro o durante qualsiasi sfida della vita è molto importante. Ma se è molto importante la concentrazione è anche molto importante la motivazione. Infatti la concentrazione è come avere una buona mira ma la motivazione è proprio l’energia che ti consente di premere il grilletto. Una prima frase da ripetere è “sono focalizzato chiaramente sui miei obiettivi.” Si tratta di una frase molto semplice ma che chiarisce a te stesso una verità imprescindibile. La seconda frase è “sono ricco di risorse e sto sfruttarle al massimo.” Questa frase ti mette immediatamente in contatto con le risorse più utili che hai dentro di te e che magari tante volte sottovaluti.

Due frasi fondamentali

Una terza frase molto utile è "sono mosso da motivazioni forti e di grande valore." Questa frase mette in contatto le tue azioni di tutti i giorni con le tue motivazioni più profonde e quindi ti fa ritrovare una grande carica. Una grande frase che è molto importante ripetere è "Io mi amo e mi accetto così come sono". Infatti durante le sfide è molto facile che tu possa arrivare a mal giudicarti o a disprezzarti quando qualcosa va storto e invece è fondamentale ricordare a te stesso che sei degno di affetto, di amore e di accettazione.