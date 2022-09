Antonella Clerici e la rivelazione bomba su Milly Carlucci: ecco cosa ha detto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sulla collega.

La Rai si prepara alla nuova stagione televisiva, con il ritorno a giorno di tantissimi programmi già presenti nel palinsesto dello scorso anno, e non solo; tra le conferme c’è quella di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, con la conduttrice pronta a fare ancora il pieno di ascolti.

Per questa nuova edizione però, “Antonellina” dovrà fare a meno di un suo affezionato compagno di viaggio e, a quanto pare, la “colpa” è della collega Milly Carlucci; ecco la rivelazione bomba della Clerici sulla sua collega.

Antonella Clerici e la rivelazione bomba su Milly Carlucci: le parole sulla collega

In questa nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno, almeno per i primi mesi, ci sarà un grande assente: Lorenzo Biagiarelli, musicista che ama raccontare la sua cucina sui social network.

Come sappiamo infatti, il compagno di Selvaggia Lucarelli è stato scelto come concorrente di Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci; proprio in merito alla selezione di Biagiarelli ha parlato la Clerici in una recente intervista a DiPiùTV (come sottolinea anche il sito La Nostra TV).

La Carlucci si è comunque comportata in maniera esemplare con la Clerici, come sottolinea “Antonellina”: “E’ stata molto corretta con me, mi ha consultata chiedendomi se per me fosse un problema che Lorenzo facesse Ballando” spiega, rivelando poi come le abbia assicurato che “non lo porterà via per molto tempo”.

Sulla Carlucci ha poi espresso tante altre belle parole, sottolineando come entrambe giochino “per la stessa squadra”; quanto a Lorenzo invece non ha dubbi e afferma che tutto lo studio farà ovviamente “il tifo per lui” nella competizione che andrà ad affrontare.

Grande occasione per Bigiarelli quindi, che avrà modo di sperimentarsi come ballerino al noto programma; una volta finita l’esperienza poi, potrà tornare come di consueto a E’ sempre mezzogiorno.