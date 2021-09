Una Vita anticipazioni: Laura accusa Felipe di maltrattamenti!

Vediamo insieme cosa succede per quanto riguarda la nostra amata soap opera spagnola Una Vita, che sembra giunta ad un momento importante.

Tutti i giorni, da quando è stata mandata in onda la prima puntata di Una Vita è sempre stata molto seguita ed amata.

Ma i prossimi appuntamenti sono davvero importanti perchè ci sarà un punto di svolta in modo particolare per Laura, la domestica.

Come sappiamo il processo per quanto riguarda Genoveva e le accuse che le sono state mosse è ad un punto morto.

Dopo la deposizione di Cesareo, è il turno di Laura, la nuova domestica che però sembra davvero molto influenzabile.

Laura contro Felipe!

Proprio grazie alle sue parole, Genoveva è stata scarcerata, ed a questo punto Felipe non è convinto che la donna sia dalla sua parte, ma dello stesso parere è a anche la dark lady.

Ma Velasco rassicura, essendo molto sicuro di se, che Laura testimoni a suo favore, senza problemi.

Il noto avvocato di Genoveva aveva solamente un obiettivo, ovvero quello di far perdere le staffe a Felipe e mostrare a tutti che fosse un’uomo violento.

Costringendo quindi la giuria a testimoniare a suo favore, tanto che un suo stretto collaboratore ha pagato i giornalisti per essere ancora più pressanti in modo da far esasperare il povero Felipe, e così effettivamente è stato.

Sale al banco dei testimoni Laura, che negherà di aver visto Genoveva ricevere l’arma del delitto direttamente da Santiago.

E, come se non bastasse, conferma i maltrattamenti che avrebbe commesso Felipe nei confronti della povera moglie.

Ovviamente la scena che ha messo in atto davanti a tutti i giornalisti non farà altro che accreditare le parole dichiarate dalla nuova cameriere Laura nei confronti di Felipe.

Non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà oltre per quanto riguarda le vicende di Felipe e Genoveva, che sicuramente diventeranno ancora più complicate.