Carlo Pietropoli torna a Uomini e Donne. il noto tronista potrebbe far parte della nuova stagione del programma. Ecco cosa dicono i rumors

Secondo alcune indiscrezioni, Carlo Pietropoli sta per tornare a Uomini e Donne, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Vari rumors, infatti, stanno parlando di questo possibile ritorno del noto tronista.

La notizia sta facendo sognare le fan del dating show più famoso d’Italia. In tanti, infatti, vorrebbero il ritorno di Carlo Pietropoli che, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne ha lasciato un ricordo indelebile nelle fan e nei telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, torna Carlo Pietropoli

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci che vedono un possibile ritorno di Carlo Pietropoli. Alcuni indizi sul web hanno stuzzicato la curiosità degli amanti dell’ex tronista e in tantissimi adesso si stanno chiedendo se lo vedremo nella nuova edizione di Uomini e Donne.

Ad oggi, non c’è alcun annuncio ufficiale, anche se nelle ultime ore Carlo Pietropoli ha lanciato alcuni indizi sui suoi canali social. il bellissimo ex tronista ha pubblicato qualche ora fa una stories dove rilasciava alcuni commenti sull’entrata nel programma di Andrea Nicole.

Nicole, infatti, è la prima tronista trans nella storia del programma di Maria De Filippi. Una notizia che ha fatto molto discutere e su cui si è voluto esprimere anche Pietropoli. Quest’ultimo, infatti, ha detto su Instagram che non escluderebbe la possibilità di corteggiare Andrea Nicole.

Pietropoli ha infatti risposto ad un Q&A di alcuni fan che gli hanno chiesto se, nel caso avesse fatto parte del programma, avrebbe corteggiato Nicole. L’ex tronista ha risposto che in tutta sincerità l’avrebbe corteggiata, in quanto molto bella.

A quanto pare, quindi, il ritorno di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne non ha avuto alcun annuncio ufficiale. Tuttavia, l’ex tronista è molto attivo sui social, in particolare sulle vicende del dating show di Canale 5. Inoltre, in un’intervista a “iGossip.it”, Pietropoli ha dichiarato che avrebbe fatto un pensierino sul ritorno nel programma.